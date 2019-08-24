中国驻伊朗大使參访东阿塞拜疆省

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国驻伊朗伊斯兰共和国大使馆报道，2019年8月23日至24日，驻伊朗大使常华参访东阿塞拜疆省，使馆经商处负责人邬沛民参赞陪同。

常华在该省首府大不里士会见省长普尔穆罕默迪。常华表示，大不里士历史悠久，文化底蕴深厚，是古丝绸之路上的重镇，在不少中国古籍中都有记载。希望东阿塞拜疆省加强同中国地方合作，共同推动古老的丝绸之路重焕生机，为促进两国传统友谊和"一带一路"建设做出新贡献。目前仍有一些中资企业在该省经营，希伊方重视保障中资企业及中方人员安全，保护他们的合法利益。

普尔穆罕默迪介绍了东阿塞拜疆省有关情况，表示该省地理位置优越，矿产储藏丰富，同中方各领域合作潜力巨大，省府愿为中方企业发展提供更多便利。该省文化遗产众多，旅游资源优越，欢迎更多中国游客前来观光，促进两国人民相知相亲。

常华走访了当地有关中资企业，了解他们的生产经营情况，看望慰问中方员工，提前祝他们中秋快乐！

常华希望有关企业遵守当地法律法规和习俗，加强合规性经营，重视安全生产，积极履行社会责任，为促进当地经济发展和两国友好合作关系发挥积极作用。

东阿塞拜疆省位于伊朗西北部，面积45650平方千米，人口约400万。首府大不里士距德黑兰车程约600余公里，人口约150万，是伊第五大城市。1258年，成吉思汗孙旭烈兀攻克巴格达灭阿拔斯王朝后，建立蒙古人统治的伊儿汗国，大不里士被定为国都，成为伊儿汗国的政治、经济和文化中心。此后，伊朗历史上的黑羊王朝、白羊王朝和萨法维王朝均定都于此。

