中方愿同伊方维护中东海湾地区的稳定 / 美国根本没有资格谈什么守信履约

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，在8月24日中国外交部例行记者会上，有记者问：8月21日，美国政府发表年度《军控、防扩散与裁军遵约报告》。该报告指责俄罗斯违反《中导条约》及《禁止化学武器公约》，指责伊朗及朝鲜发展核导计划，批评中方违反暂停核试验承诺等。中方对此有何评论？

中国外交部发言人耿爽答：我注意到有关报告。军控、防扩散领域相关条约和机制是维护国际和平、安全与稳定的重要支柱，理应得到严格遵守和执行。中方一贯本着负责任态度，认真履行自身承诺和承担的国际义务。对此，国际社会自有公论。

美方总是喜欢给自己“加戏”，动不动就自己搭起舞台指手画脚、表演一番。可惜，观众似乎并不买账，有时还会喝倒彩。为什么呢？因为大家都看得很清楚。前几天我曾经说过，一个频频“变脸”、“毁约”、“退群”的国家根本没有资格谈什么守信履约。

在军控、防扩散领域，美方退出伊核问题全面协议、中导条约等，遭到国际社会的普遍反对和一致诟病。美方应该做的，首先是反思和检讨自己履行义务和兑现承诺的情况，而不是对其他国家说三道四，扮演裁判的角色。

问：你刚刚宣布了伊朗外长扎里夫访华的消息。当前中东局势紧张，在这一时间点，中伊将讨论什么话题？对会谈成果有何期待？

答：当然讨论有关中东的话题了！（记者笑）

中国和伊朗传统友好。两国建交38年来，中伊关系始终保持健康、稳定发展。扎里夫外长访华期间，王毅国务委员兼外长将同他举行会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见，当然也包括你提到的中东问题。中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展，共同维护中东海湾地区的和平稳定。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上还宣布：应中国国务委员兼外交部长王毅邀请，伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫将于8月25日至27日对中国进行正式访问。