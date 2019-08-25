快讯/伊朗外长扎里夫受邀出席G7峰会

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）周日下午在推特中写道: “应法国外交部长让 - 伊夫·勒里恩的邀请，伊朗外交部长扎里夫将抵达比亚里茨，出席七国集团首脑会议，继续就伊朗和法国总统最近的倡议进行磋商 。”

穆萨维重申: “在扎里夫访问期间，将不会与美国代表团举行会谈或谈判。”

今天下午早些时候，法新社报道了一架伊朗飞机在七国集团首脑会议召开地点比亚里茨市降落，据说该飞机可能载有伊朗外长扎里夫。