共同愿景深化伊中关系——伊朗外交部长在《环球时报》上的署名文章

伊朗国家通讯社（IRNA）：作为伊朗伊斯兰共和国外长，我有幸多次访华以及在德黑兰接待我的中国同行。在上述场合，我从未忘记，自己正参与两个伟大文明之间有着上千年的古老礼仪。伊中关系可以追溯至二千年前，当时探险家和商人通过“丝绸之路”相互接触，两国人民由此开始欣赏彼此文明的伟大。这些早期的接触，为世界最伟大、最先进和最持久的文明之间建立数千年的特殊联系打下了基础。

今天，中国已经成为伊朗离不开的经济伙伴，两国在很多方面都是战略伙伴。不过，为了克服那些阻碍很多国家实现可持续发展的新挑战，伊朗和中国必须进一步加强双边关系。中国和伊朗都面临挑战，都致力于实现可持续发展目标，保护环境、消除贫困，以及遏制极端主义和恐怖主义等全世界每天都面临的威胁。我们相信，共同的问题需要共同的解决方案，需要彼此之间更多的合作、协调和密切沟通。

我认为，虽然我们辉煌的过去激励彼此守望，我们目前的关系为我们的合作设定框架，但让我们走到一起的，还是两国的未来。中国和伊朗有着共同愿景：在亚洲大陆做外交政策独立的主权国家，共同繁荣、激发潜能，展现在世界上真正的地位。

我们在全球事务上都赞同多边主义，但多边主义如今遭受前所未有的挑战。中国一直寻求与世界各国建立联系，重视相互间尊重。中国和伊朗都支持公正和平衡的全球商业关系，在国外都面临偏执的单边主义带来的敌意。

伊朗在伊核协议问题上与世界大国达成妥协，展现出建设性和灵活性。伊核协议被视为历史性的外交成就及全球军控机制的重要支柱之一。中国参与其中并信守承诺，但一些参与国却没做到。我们如何应对这种极限施压以及对国际承诺和法律的公然践踏，这对实现我们未来的共同愿景，有着决定性影响。

正因如此，中国和伊朗等具有地区和全球影响力国家的特殊作用，对挽救全球和平与安全至关重要。对我们而言，最重要、有效的回应是支持彼此捍卫主权，扩大经济合作。正如我们的先贤所做的那样，通过“丝绸之路”，实现包容性文化和经济繁荣。伊朗已经开始践行这种理念。

在“一带一路”倡议启发下，为建立战略互信，伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国共同磋商两国未来合作的指导方针。这是两国合作目前正进入新阶段的明证。任何战略伙伴关系要成功，都需要让两国皆受益的强大经济关系基础。两国向前看的同时，着眼未来趋势至关重要。未来经济的基础是知识、技术和创新，我们决心参与中国打造世界领先科技和创新基地的计划，并为之作出实质贡献。

伊朗非常支持中国在中美贸易战中的立场，美国的保护主义及其放弃基于规则的贸易理念，是事与愿违、不理性和破坏性的。此外，伊朗强烈支持一个中国原则，赞赏“一国两制”所取得的成就，反对任何对中国内部事务的干涉。伊朗赞赏中国针对非法和单边制裁采取有效行动，这些制裁阻碍伊朗实现伊核协议承诺的经济收益。

许多国际关系学者都有强烈共识：21世纪将是亚洲的世纪。正如伊朗和中国面临的挑战一样，西方有些国家的做法已表明，并非每个国际社会成员都做好了拥抱这种未来的准备。此种背景之下，中伊之间坚定的合作，一如两国深深致力于一个互联互通和繁荣的亚洲，是至关重要和不可或缺的。(作者是伊朗外交部长)