伊朗外长访华,中外部:王毅外长今天将与他会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国外交部发言人耿爽在今日例行记者会宣布，王毅国务委员兼外长将在今天下午晚些时候同伊朗外长扎里夫举行会谈。

据中国外交部官网报道，有记者问到伊朗外长扎里夫访华一事。 对此,耿爽表示如下：

问：伊朗外长扎里夫正在中国访问，你能否介绍访问最新情况？

答：我上周发布了扎里夫外长将访华的消息，也介绍了中方对此访的期待。

据我了解，王毅国务委员兼外长将在今天下午晚些时候同伊朗外长扎里夫举行会谈，有关情况我们会及时发布消息。