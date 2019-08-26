王毅：中国理解伊方提出的正当诉求 / 扎里夫：伊方致力于通过对话解决问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国外交部官网报道，2019年8月26日，国务委员兼外长王毅在北京同伊朗外长扎里夫举行会谈。

王毅表示，当前世界并不太平，单边主义盛行，强权政治抬头。中伊作为全面战略伙伴，有必要加强战略沟通，愿同其他国家一道，共同捍卫多边主义理念，坚守国际关系基本准则，维护各国的正当合法权益。

王毅表示，在伊朗核问题上，中方支持一切有利于维护全面协议的努力，理解伊方提出的正当诉求，认为伊方继续履行全面协议的同时，应当得到合理的回报。中方作为负责任国家，愿继续执行全面协议，履行应尽国际义务，为缓解海湾地区的紧张局势发挥建设性作用。

扎里夫表示，伊中关系基于数个世纪两国和两国人民的友谊，基于双方共同坚持的原则立场，包括坚守多边主义、遵守国际规则、相互尊重和不干涉内政等。当前，国际上忽略和蔑视国际法的行为在上升，对国际安全与和平构成威胁。伊方坚决反对任何干涉他国内政的行为。

伊朗外长表示，伊方愿同中方加强政治、经济、科技、文化、共建“一带一路”等各领域合作，推进两国全面战略伙伴关系不断向前发展。

扎里夫通报了访欧期间就维护伊核全面协议同各方沟通情况，重申伊方继续致力于通过对话协商解决有关问题。



