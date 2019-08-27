哈什米:两国人民对彼此的了解不够深 / 常华:希望两国媒体为此发挥积极作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年8月26日，驻伊朗大使常华应邀参访伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA），并出席伊通社中文网站开通仪式。

伊通社社长哈什米在开通仪式上表示，伊中友谊源远流长，两国一直在政治、经济、文化等各领域保持密切良好合作。但两国人民对彼此的认知和了解程度还不够深。伊方愿同中方一道，进一步加强两国媒体合作，为增进两国民心相通做出积极贡献。

常华表示，中伊两国人民自古通过丝绸之路友好交往，结下深厚友谊。中伊建交48年来，政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。2016年，中国国家主席习近平成功访伊，两国宣布建立全面战略伙伴关系，各领域交往合作日益密切，战略关系内涵不断丰富。2013年，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”倡议，得到伊朗积极响应。中国有句话：“人心相知，贵在知心”。波斯语谚语则有：“人心之间，有路相通”。不同国家、不同民族、不同文明之间，应该坚持交流互鉴、和谐共存。中伊两国将继续加强人文领域交流，让丝路精神薪火相传，希望两国媒体为此发挥积极作用。

常华和哈什米共同按下启动按钮，伊通社中文网站正式上线。

伊外交部有关负责人、伊各大主流媒体以及新华社、中央广播电视总台、文汇报、凤凰卫视等中方媒体驻伊记者出席了开通仪式。