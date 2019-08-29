伊朗海虾获准进入中国

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国海关总局（GACC）最近颁发了许可，从2019年8月14日起伊朗虾可直接出口至中国。

据报道，伊朗兽医局官员表示，这些出口产品符合中国法律、法规和标准，中国支持它们，为直接发货铺平了道路。

中国是伊朗虾类最大的市场，每年进口约3万吨虾。在没有获得市场准入之前，伊朗出口商一直依赖通过越南向中国转口出口虾。由于中国打击转运，通过越南出口变得更困难。

伊朗试图利用南部沿海的水产养殖潜力，使海鲜成为出口的主要项目。该国正在与包括法国在内的几个国家开展联合项目，以促进海鲜生产。

随着经济的发展，中国对各领域的需求越来越大，同时也需要为企业发展拓展新的投资空间，而伊朗作为中东地区的大国之一，拥有丰富的自然储量，并与中国有着良好的合作背景，因此双边合作具有积极的意义。

据伊朗驻华大使馆有关部门消息，根据中国海关总署(GACC)的许可, 特此向所有直接从伊朗进口养殖虾的中国水产公司推荐 “伊朗水产生产和贸易协会”(见下文)， 协会旨在推动两国水产品贸易，向中国企业提供伊朗水产品供应商的资质评估及信息名录。

官方名称:伊朗水产生产和贸易协会

地址: Unit 5, No. 26, Nasim Alley, 4th Street, West Sarv Avenue, Saadatabad, Tehran, Iran

传真:00982122067160

电子邮件:info@seairan.com

网站:http://www.seairan.com

此外，中国公司还可以通过伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆经济商务处联系“伊朗水产生产与贸易协会”。

电话:+86-10-65324870-3分机:218

传真:+86-10-65323864