中国游客遇到任何困难可以找我/ 我们不愿意在波斯湾加剧紧张

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德（Mohammad Keshavarz zade）最近就接受了《 人民日报海外版 》的专访。

采访全文如下：

近日，伊朗宣布对中国公民实行单方面免签入境政策引发广泛关注。伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德在接受人民日报海外网采访时，多次表达了伊朗对中国游客的欢迎。

“伊朗从北到南都欢迎大家”

“作为伊朗驻华大使，我保证，如果中国游客在伊朗遇到任何困难，可以通报我们，我个人会高度重视并尽快解决！”面对海外网的镜头，克沙瓦尔兹扎德说。

由于长期被西方制裁，加之西方媒体的“污名化”和“妖魔化”报道，人们很容易将伊朗与动荡不安和“核武器”联系起来。事实上，伊朗境内大部分地区在旅行安全方面属于“低危险度”，与大部分欧美国家相当。独特的地理自然环境和灿烂的波斯文明，也赋予了伊朗极为丰富的旅游资源，伊朗共拥有22处世界文化遗产和2处世界自然遗产。

克沙瓦尔兹扎德表示：“到伊朗旅游很安全，老百姓生活很稳定，人民很热情。德黑兰、伊斯法罕、大不里士、设拉子、马什哈德，伊朗从北到南都欢迎大家。”

在过去10年中，中国出境市场保持两位数增长，成为全球最大的出境旅游客源国和旅游消费支出国。据伊朗文化和旅游组织统计，2018年3月20日至2019年3月20日，有780万名外国游客造访伊朗，其中中国游客不足10万。分享中国出境游市场的红利，是伊朗对中国公民开放免签的一个重要考量。克沙瓦尔兹扎德表示，伊朗将会竭尽所能为中国旅客提供便利和优惠，提升他们对伊朗之行的满意度。

拉紧伊中文化交流纽带

推动旅游发展，也是消除隔阂和误解、促进民心相知相通的重要途径。将两个文明古国之间的人文纽带拉得更紧，是克沙瓦尔兹扎德的一大心愿。

为了在中国当好大使，克沙瓦尔兹扎德到中国几个月来一直在坚持学习中文。刚见面，克沙瓦尔兹扎德就主动用中文自我介绍一番。谈起伊中之间源远流长的友好往来，克沙瓦尔兹扎德更是打开了“话匣子”。

早在中国西汉时期，中国使者张骞的副使就到访伊朗；中国唐宋时期，许多伊朗人到中国求学行医经商；13世纪，伊朗著名诗人萨迪记录下到中国新疆喀什的难忘游历；15世纪，中国明代郑和7次率领庞大船队远洋航海，其中3次到达伊朗南部的霍尔木兹地区。中国的漆器、陶器以及造纸、冶金、印刷、火药等技术经伊朗传向亚洲最西端乃至欧洲等更远的地方，石榴、葡萄、橄榄以及玻璃、金银器皿等又从伊朗和欧洲等地传入中国。“两国人民通过数千年的古老丝绸之路互相了解，对彼此的文化与历史并不陌生。”克沙瓦尔兹扎德说。

当把目光从历史拉回现实，克沙瓦尔兹扎德高兴地表示，伊朗著名导演马基德·马基迪和中国同行展开了合作；亚洲文明对话大会期间，伊朗国家博物馆参加在中国国家博物馆举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”。这都表明“伊中文化交流在进一步加强与发展”。

一带一路框架下的合作潜力

挖掘伊中在广泛领域的合作潜力，共建“一带一路”可谓大好机遇。作为古丝绸之路上的重要两站，中国和伊朗都对振兴这一和平之路、友谊之路、合作之路寄予很高期望。

2016年习近平主席对伊朗进行国事访问时，中伊两国同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，并签署了共同推进“一带一路”建设的合作文件。2016年1月，首列从中国开往中东地区的货运班列从义乌出发，开往德黑兰。此后，西安、长沙、银川、巴彦淖尔、重庆等城市也开通了前往德黑兰的货运班列，为搭建“中国—中亚—西亚经济走廊”铺平了道路。

克沙瓦尔兹扎德表示，“一带一路”为世界经济、文化、政治等领域的全面和平与稳定发展提供了平台。伊朗民众与领导人完全赞同“一带一路”的理念，伊朗“做好了一切准备，为‘一带一路’的进一步顺利发展与完善而努力”。

克沙瓦尔兹扎德期待，未来伊中两国可以在“一带一路”框架下进一步拓展合作领域。伊朗“对高新技术方面与中国的合作很感兴趣，也想邀请中方企业参与伊朗的公路、桥梁、水坝等基础设施项目建设，很希望在高铁方面借鉴中国经验”。他同时表示，伊朗在水产品、农产品、食品、工艺品等领域有不少优质产品，希望也能与中国开展合作。“没有任何人或任何国家能够阻止我们两国发展良好关系。”

在采访最后，克沙瓦尔兹扎德谈到了对当前海湾局势的看法。他表示，伊朗不愿意在霍尔木兹海峡和波斯湾加剧紧张局势，伊朗反对美国加剧紧张局势的所作所为。“我们完全做好了准备，与友好国家在此海峡共享安全、和谐与合作。”