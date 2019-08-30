英法德将就伊朗问题举行会谈 商讨维持伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据外媒报道，英法德三国外长与欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼，将于近日在芬兰首都赫尔辛基举行共同会谈，就如何维持伊核协议等问题进行磋商。

据报道，英国外交大臣拉布表示，他们的目标是，“在七国集团(G7)峰会上与伊朗建立积极会谈的势头上，更进一步。”他还表示，“我们将继续努力，鼓励伊朗完全遵守伊核协议。”

此前，伊朗外交部长扎里夫曾“意外”现身七国集团峰会举办地比亚里茨，与法国总统马克龙等人会面。扎里夫还经由社交媒体发布了他和法国外交部长让—伊夫·勒德里昂等人会晤的照片，说他与对方“广泛讨论”，并向英国、德国官员简要通报会晤情况。扎里夫写道：“前路困难重重，但值得探索。”

不过，报道指出，三国外长与莫盖里尼多次表示致力于挽救伊核协议，但目前看来，他们保护伊朗不受美国制裁的努力，收效甚微。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。2019年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。

伊朗方面多次强调，不会在承受压力的情况下与美方对话。2019年8月27日，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗随时准备进行对话，但美国必须重返伊核协议，并解除对德黑兰的所有制裁。