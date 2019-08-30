中国驻伊朗大使对伊媒体谈香港问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国驻伊朗伊斯兰共和国大使馆报道，近日，中国驻伊朗大使常华在参访伊斯兰共和国通讯社（伊朗官方通讯社）和《伊朗报》社时，就香港问题接受了伊媒体记者采访。

常华说，两个多月以来，香港部分激进示威者以“反修例”为幌子进行各种激进抗争活动，制造了一系列骇人听闻的暴力事件，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁，是对香港繁荣稳定的严重挑战，必须坚决依法打击。中国中央政府和中国人民坚决支持香港警队和司法机构果断执法、严正司法，尽快将违法犯罪分子绳之以法。与此同时，西方一些人顽固抱守冷战心态、霸权主义和零和思维，频频插手香港事务，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

常华表示，香港回归祖国22年来，中国中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事。法治是港人引以为傲的核心价值，是香港保持繁荣稳定的基石，不容践踏，也不容任何外部势力破坏和诋毁！常华强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。公道自在人心！我注意到伊朗外长扎里夫先生在中国媒体上发表文章，重申伊坚定支持一个中国原则，赞赏“一国两制”所取得的成就，强调伊方坚决反对外国干涉中国内政。伊外交部发言人日前也谴责美、英等国在涉台、涉港等问题上采取的挑衅行为。我们对伊方上述立场表示赞赏。我们相信，国际社会一定会理解和支持中国中央政府在香港问题上所采取的立场和措施。香港的明天一定会更好！