中媒评价：中国男篮在亚洲的最强对手始终是伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国体育媒体称，伊朗黄金一代时期，虽说中国男篮也曾负于菲律宾等球队，但其间中国男篮在亚洲的最强对手始终是伊朗。而如今，随着伊朗黄金一代老去，日本新一代球星崛起，日本逐渐取代了伊朗的位置，挑战着中国男篮在亚洲的地位。未来数年，日本男篮必然会是中国男篮在亚洲的最强对手。

亚洲第一联赛？CBA的地位遭日本联赛挑战

近些年来，CBA的发展如火如荼，国内球星众多，还吸引了很多NBA级别的球星加盟，CBA一直被誉为“亚洲第一联赛”。但如今，CBA的地位开始遭到日本联赛的冲击。

5年前，日本国内篮球联赛还是非常混乱的景象，日本早在上世纪30年代就筹建了联赛，但日本的情况很特殊，他们拥有两个联赛，分别是BJL和NBL。这两个联赛没有任何联系，也不分等级，相当于平起平坐的状态，这是国际篮联明文禁止的。国际篮联曾要求日本篮协将两个联赛合并亦或是整改，但此事一直无法推进。

2014年11月，国际篮联下了狠手宣布将日本篮球国家队全球禁赛。遭到如此重罚后，日本篮协这才快速推进整合两大联赛的事宜。很快，日本篮协宣布任命拥有“日本职业足球之父”的川渊三郎为日本篮协主席，并成立了日本篮球改革小组。

2016年，日本成立了新的职业篮球联赛，简称为B联赛。B联赛分为三级，分别是B1、B2和B3。B1联赛是最高等级的联赛，拥有18支球队，分为中区、东区和西区三个分区，每个分区6支球队。常规赛一共有多达60场比赛，比赛数量完爆CBA。季后赛，首轮和半决赛采取三场两胜制度，总决赛则是效仿NCAA一场定胜负。另外，三个联赛之间存在升降级制度。

这样的赛制增加了很多悬念，比如上赛季，东京电机队在东区拿到43胜16负排名第3位，这样的成绩在16支球队中排名第4位。但东京电机进入决赛，在一场定胜负的赛制下击败了常规赛拿到52胜的千叶喷射机队夺冠。

改制后的日本联赛飞速发展，提升了日本联赛的造血功能。虽说日本在外援政策上非常宽松，引进了大量混血球员以及外籍球员，但这些球员的存在反过来也提升了联赛的竞争力，给了日本国内球员更多提升的机会。以本届世界杯为例，日本男篮12人大名单中，除了2个NBA球员，其他10人全部来自于日本国内联赛，其中有5人来自于上赛季冠军东京电机队。

国内人才匮乏咋办？留洋+引进混血球员和归化球员

有些东西是无法改变的，比如天赋，日本国内联赛只能保证一群天赋一般的球员成为日本国家队的拼图，但却很难培养出核心级的球星。因为此，日本另寻他路，他们的方式是引进归化球员、混血球员以及将球员送到美国。

其实日本在归化方面起步很早，当年他们用过迈克尔-高桥、伊拉-布朗这样的归化球员，近几年日本男女篮使用过来自中国的归化球员，他们在归化方面早就尝到了甜头。今年，日本使用的归化球员是身高2米13的费泽卡斯，这是一个高大内线，填补了日本内线虚空的弱点。

与归化球员同步进行的是引进混血球员，日本女篮使用混血中锋渡嘉敷来梦大获成功，现在日本男篮也拥有了混血前锋八寸垒。2019年选秀大会，八寸垒被奇才在第9顺位选中，前景光明。近期的热身赛，八寸垒面对各路豪强表现抢眼。

日本国内联赛现在有不少混血球员，按照日本联赛的外援政策，这些混血球员都不算外援，日本就是靠这种方式在吸引人才，这些球员就是他们的后备军。

近几年日本联赛飞速发展，但同时日本并未闭门造车，他们一直在不断将好苗子送出去。比如八寸垒，他就在美国读大学，是冈萨加男篮的核心成员。八寸垒刚去冈萨加时只是个蓝领，但大学最后一季时他已经成为了技术全面的前锋，是球队内线核心。

日本锋线另一个核心渡边雄太也是很早就到美国读书，他大学就读于乔治华盛顿大学，他跟八寸垒一样，刚去美国时数据很一般，

但大学最后一季却打出了耀眼的数据。2018年选秀，渡边雄太参加选秀落选，但他通过一份双向合同在灰熊站稳了脚跟。

如今，渡边飞勇、弓波英人等日本球员也都在NCAA打球。除了这些，日本现在还在积极运作球员打NBA夏季联赛，之前马场雄大、比江岛慎等都参加了夏季联赛，虽然表现一般，但却得到了锻炼。

取代伊朗？日本将是中国男篮最强对手

如今的日本已不可同日而语，过去，日本的内线是弱点，他们身高不足，难以跟拥有高大内线的中国队对抗。但现在，在拥有八村塁、渡边雄太、费泽卡斯后，日本的前场已经相当豪华，他们曾经脆弱的内线已经成了他们的优势点。

本届日本男篮，平均身高达到1米99，他们的年龄结构很合理，八寸垒才21岁，渡边雄太才23岁。费泽卡斯虽然最老，年龄34岁，但以日本在归化道路上的决心，等到费泽卡斯失去价值，日本男篮会归化新的球员。

现如今，八寸垒尚未进化到完全体，渡边雄太也在成长中，日本男篮已经在热身赛击败过德国、新西兰等强队，跟阿根廷打也能僵持三节。假以时日，等到八寸垒和渡边雄太成熟起来，日本围绕他们俩能组建出一支实力不俗的球队。

现如今整体环境也对日本有利，伊朗黄金一代即将谢幕，哈达迪、巴赫拉米等人都已老去，伊朗实力下滑。韩国始终没有新星涌现，归化一个拉特利夫并无法让韩国质变。菲律宾现在只能倚仗布拉彻，再过两三年易建联可能也会告别国家队，而中国队内线还没有谁展现出接班易建联的实力。以日本的前场实力，他们的确是中国男篮在亚洲最强的对手。

当然，话说回来，如今亚洲已经不是以前的亚洲，澳大利亚和新西兰进入了亚篮联。若按版图看，日本未来是中国男篮最强大的对手。可实际上，中国不能只盯着日本。