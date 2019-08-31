中国游客：去伊朗旅游必知的旅游注意事项

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了去伊朗旅游的经历。全文如下：

在去伊朗旅游之前，相信会有很多事情需要提前准备，下面小马针对饮食，住宿，机票等事项整理一些攻略，希望对你的伊朗旅行有帮助。

伊朗旅行有哪些美食推荐：

a.在伊朗是禁止吃猪肉的，和当地人聊天的时候也尽量不要提及猪肉。

b.一般来说伊朗的旅行主要以伊朗餐为主，大部分都是自助餐或者套餐的形式，比如下图这样的鸡肉，牛肉，羊肉套餐小马就很推荐。一般吃的时候也会配以青豆糊、黄豆糊、酸奶等一起吃，其实制作的方式有点类似欧美。

c.虽然伊朗的美食让人难以接受，但是还是有不少值得品尝的美味，重点可以关注伊朗炖肉，samosa（也就是油炸三角包），番茄汤（有点类似苏伯汤），羊肉煮黄豌豆，各种抓饭（尤其羊肉抓饭最好吃），这些都是小马品尝了众多伊朗美食后的重点推荐。

伊朗不能喝酒，但是可以尝试一下没有酒精的啤酒，有点像国内喝的果啤，但是麦芽味道更重。另外下图中的这种饮料是当地人很爱喝的饮料，不过游客喝起来有点糟糕，个人觉得有点像牙膏水，所以好奇的话可以体验一下。

去伊朗旅行怎么买机票便宜？

目前从国内飞伊朗的话，只能到达首都德黑兰的航班，主要可以从4个城市直飞，上海，北京，广州，深圳。另外南航也会有一些转机的航班。

具体来看下小马之前整理的攻略：

a.伊朗当地航空

如果想要节省时间的话，可以选择伊朗当地的马汉航空，每周都有直达航班，主要是从上海，北京，广州，深圳这几个城市，一般往返德黑兰的话，费用在4500-5000元，如果刷到4000元左右的话，那已经非常便宜了，可以立马下手。（另外如果在伊朗有认识人的话，可以从伊朗当地购买，这样的话会比较便宜。）

这个航班缺点的话就是伊朗的航空公司，加上是伊朗的空乘人员，所以服务肯定不能和国内航空公司相比，提前做好准备。根据小马的经验，这趟航班大概用时约8个小时，一般来说会提供两顿餐点，但是套餐比较一般，所以尽量自己带上干粮。

b.国内航空选择

如果想要省钱的话，那么可以选择南航的航班，如果遇到大促的时候往返只需要3000左右，当然大促需要靠抢。平时的话也能买到4000元左右的航班，也非常推荐大家选择。

这个航班缺点就是要中转，从各地起飞经停乌鲁木齐然后抵达德黑兰，因此耗费的时间比较长，一般需要耗费33个小时。中转时间比较长，所以可以在乌鲁木齐打卡旅行。

南航的价格相对来说比较划算，尤其是遇到促销时间段，更是可以买到超低的便宜，并且航班都是国内空乘，所以服务会好很多。如果想要体验波斯文化的话，那么可以选乘马汉航空，毕竟乘客穿着的服装都是伊朗传统服饰。

其他注意事项：

住宿选择

现在通过网上不容易预定伊朗的住宿，因为很多酒店都不会出现在网上，不过可以通过Booking查询。另外个人建议到了当地在住宿，一方面可以现场看住宿条件，另一方面可以砍价。

关于景点的选择：

伊朗的自然风光比较一般，大多数都是人文和古迹，所以如果想要享受现代化生活的话，个人不建议来伊朗。百科式的景点介绍我这里不多说，根据小马旅行经验，给伊朗景点排个序。

城市喜好度排名：

亚兹德 > 设拉子 > 伊斯法罕 > 卡尚> 德黑兰

个人最推荐的就是亚兹德，看起来就像是国内喀什和吐鲁番的结合体，这两座城市该有的它都有，不该有的亚兹德也有。

伊朗旅游景点喜好度排名：

重点推荐景点；瓦吉尔清真寺 、波斯波利斯、亚兹德老城区、阿米尔乔赫马克建筑群和聚礼清真寺、伊玛目广场

次推荐景点；戈勒斯坦宫、粉红清真寺、拜火教庙以及寂静塔、三十三孔桥、哈金姆清真寺、伊朗博物馆。