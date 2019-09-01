伊朗央行报告：伊朗经济重回稳定

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行发布的报告表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。

他承认，尽管数据持续改善，但伊朗经济仍面临一些问题，央行现在重点关注如何向生产领域注入金融资源。

在经历了一年的动荡之后，伊朗经济的几个主要指标：汇率、通胀、流动性等都显示出逐渐改善的迹象。

在汇率方面，行长表示里亚尔已经恢复了40%的价值，他重申了保持汇率稳定的重要性和必要性，强调央行现在更关心的是汇率的稳定而不是进一步调整汇率，急剧的汇率波动不符合经济利益，会使制造商难以了解实际情况和预见未来。央行通过平衡供需机制来干预外汇市场，目前工作的重点是控制投机性需求，抑制资本外逃，并通过促进非石油出口和迫使出口商将收入汇回国内来增加外汇供应。

伊朗央行行长上周在通胀方面，表示，过去4个月通胀的速度和势头有所放缓，每月通货膨胀率从四个月前的5%下降到如今的2.5%,消费者价格指数(CPI)增幅已从4月份52%降至7月份的不足48%。

行长承认物价上涨和通胀飙升对人民生活的影响，他表示，CBI将努力控制宏观经济指标和避免危机升级。

在流动性方面，行长指出2018-2019财年经济负增长的主要原因，是大型工业企业表现太差，特别是本土汽车制造商，同期工业单位产量下降超过8.5%，对GDP的影响最大。为促进国内生产刺激经济增长，银行系统为陷入困境的厂商提供了巨额贷款，其中制造业板块吸收了其中60%，产业板块占贷款总额的30%，住房和农业板块分别占9%和13%。央行计划将住房板块的比例提高到20%。