中伊通社中文网在中国一定会很受欢迎

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国公共外交协会副会长罗林泉周日接受伊通社记者采访时表示，中国和伊朗作为两个友好的国家，在各个领域都有着广泛的联系，以及采取了很多有助于两国发展的举措，其中伊通社（IRNA）开通中文网站是非常有价值的一项，这对两国都非常重要。

他说，我希望这将为两国带来新的生机，其中在媒体和文化领域可以为双方提供更多互相了解的机会。

罗林泉副会长对伊朗国家通讯社（IRNA）开通中文网站描述道，它可以让更多中国观众有机会了解伊朗并且伊朗人民也会比过去更加熟悉中国。

罗会长补充说道，通过这些成就互相学习的方法是被接受的，现今汉语正在全球迅速发展所以很自然的这项举动一定是受欢迎的。

他强调，发动汉语的举措将使两国关系更加强大和丰富，并且强固两国的关系基础，使两国比以往任何时候都更加受益。

这位中国官员称伊朗国家通讯社（IRNA）推出中文网站是一个非常好的消息，并称赞IRNA做出如此重要的决定。

中国公共外交协会会长再次强调，语言是国家和国家之间交流的重要工具之一，利用这个网站可以加强两国的关系。

8月26日上午，伊朗国家通讯社中文网站（http://cn.irna.ir）正式开通上线。

伊朗国家通讯社社长哈什米，伊朗伊斯兰共和国外交部公共外交负责人，中华人民共和国驻伊朗大使常华，中国和伊朗的记者等有关中伊两国各个领域的领导人出席了伊通社中文网开通仪式并致辞。