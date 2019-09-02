伊朗著名儿童插画家访问中国最大的儿童中心

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华使馆文化处报道，伊朗驻华文化参赞以及中国妇联联络部主任和亚非处处长一起参加上述活动。

中国儿童中心副主任寇虎平介绍了该中心的具体工作。他说，该中心占地面积7公顷，是中国最大的儿童中心，现有教职工170名，退休职工200名。儿童中心教授儿童们创新领域的新知识，故此来该中心接受培训的儿童很多。

听完寇主任的介绍后，伊朗驻华文化参赞瓦法伊感谢中国妇联联络部副部长卢亚民安排的此次活动，并介绍了伊朗儿童中心及其教育在伊朗家庭中的重要位置。

之后，伊朗插画家被邀请到各种绘画课堂进行参观与交流。

伊朗插画家在第一个儿童班级，用自己的方式向中国老师和小朋友们讲述了一些有趣的伊朗插画故事；讲述中，伊朗艺术家提出一些疑问，小朋友们一一给出正确的答案。通过这次近距离的互动活动，发现两国儿童之间存在着很多的文化共同点和不同点。在第二个儿童班级，与老师和同学们做了简短的了解。

此行活动主要是为了了解和认识中国儿童的教育方式和教育环境。

之后，伊朗驻华文化参赞一行参观了老牛儿童探索馆，陪同的寇主任说，这是一座全权由美国人设计制作的儿童科技探索馆。总之，这次交流活动非常有意义，文明和文化在互相借鉴与交流学习中不断拓宽和加深。

文化参赞还邀请中心负责人在方便的时候访问伊朗，实地了解一下伊朗儿童中心的教育情况。