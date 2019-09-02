德黑兰制定了减少履行伊核协议第三阶段的措施方案已经起草完毕

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，伊朗伊斯兰共和国制定了减少履行核问题全面核协议第三阶段的措施，方案已经起草完毕，与第二阶段相比措施更加强硬。

穆萨维强调，如果伊核协议的欧洲签署国并没有恢复履行协议，德黑兰将于5日开始进入第三阶段。

最近伊朗外交部部长贾瓦德·扎里夫（Javad Zarif）也表示，如果欧洲采取措施，履行伊朗核问题全面协议，那么很可能伊朗将放弃实施减少核协议义务第三阶段；这样的话德黑兰可以放弃实施减少核协议义务第三阶段。”

昨晚伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）与法国总统埃马纽埃尔.马克龙电话交谈中，称伊方赞同巴黎保护伊核协议的努力，并指出扎里夫博士访问法国对该地区和世界各地的公众和政治观点非常重要。

伊朗总统指出，伊朗伊斯兰共和国的主要做法是维护伊核协议，并始终朝着这个方向努力。

鲁哈尼强调，双方在包括波斯湾和霍尔木兹海峡在内的所有水道的自由航运和安全承诺的履行是伊朗目前谈判的两个主要目标。

伊朗总统援引美国单方面退出核协议，称其目的是为伊朗与其他国家的互动造成严重问题。

他说：“很不幸的是，在美国这一单方面行动之后，欧洲国家也没有采取行动朝着履行其义务的方向发展。”

他呼吁彻底解除对伊朗的所有制裁是支持未来谈判的基础，并强调：“如果欧洲不履行其承诺，伊朗将实施减少其义务的第三步，当然这与其他可逆步骤是一样的。“

鲁哈尼重申：协议的条款是不可改变的，所有各方必须致力履行其职责。