伊朗积极参加中国第四届丝绸之路国际文化博览

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国甘肃日报报道，从九色甘南到千年敦煌，历时一个月、备受国内外瞩目的第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会和第九届敦煌行·丝绸之路国际旅游节，圆满完成各项活动和议程。今天下午，第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会和第九届敦煌行·丝绸之路国际旅游节闭幕式在敦煌举行，标志着本届盛会圆满落幕。

甘肃省委副书记、省长唐仁健，文化和旅游部副部长张旭，中国贸促会副会长陈建安，罗马尼亚阿尔巴县议长伊恩·杜米特尔等出席闭幕式。柬埔寨文化艺术大臣彭萨格娜、甘肃省委副书记孙伟在闭幕式上致辞。

彭萨格娜在致辞时说，本届“一会一节”“文旅繁荣丝路、美丽战胜贫困”的主题令我深感赞佩。对柬埔寨而言，文化旅游增加收入、创造就业、消除贫困和促进文化认同，也让柬埔寨格外富于魅力。

本届“一会一节”取得了辉煌成功，成为了丝绸之路沿线各国各地区和平合作、开放包容、互联互通、互学互鉴、互利共赢的典范，有利于促进文化旅游发展，推动各国文明对话，实现合作共赢。希望世界各国各种文化扩大交流互鉴，携手加强合作，共同推进构建人类命运共同体。

孙伟在致辞时说，本届“一会一节”的成功举办，为丝绸之路沿线国家和地区文明交流互鉴、开放合作共赢拓展了国际平台，为构建人类命运共同体营造了和谐友善的国际环境，为传播中国声音、讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国打开了国际窗口，为“三区三州”发展文化和旅游产业助推脱贫攻坚、改善民生开拓了国际空间。今天，“一带一路”建设进入新时代、站上新起点，希望沿线国家和地区面向未来、携手并进，密切合作、共建共享，共同绘制“一带一路”精谨细腻“工笔画”。甘肃将全面贯彻落实习近平主席视察甘肃重要讲话和指示精神，充分发挥独特的历史、文化与地缘优势，以更持久、更深厚的文化自信加强与沿线国家和地区的交流合作，以更广阔、更开放的视野格局向世界传递和弘扬丝路精神，努力为推动“一带一路”高质量发展作出新的更大贡献。闭幕式上举行了纪录片《莫高窟与吴哥窟的对话》首映式。

出席闭幕式的还有省政府秘书长李志勋、省政协秘书长陈伟以及来自28个国家和地区的嘉宾，参加论坛会议的宾客、专家和企业家等。

据了解，本届“一会一节”秉承“一带一路”倡议，弘扬丝绸之路精神，紧紧围绕“文旅繁荣丝路、美丽战胜贫困”主题，先后举办“论、展、演、游、贸、创”6大类23项主体活动，来自44个国家和地区的1000多名中外嘉宾出席相关活动。