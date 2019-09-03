我们的战略基于内阻力和积极外交 / 伊朗为核协议五国提供了历史性机会

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）表示，德黑兰的战略基于两个基础，内部阻力和积极的外交。

鲁哈尼周二在伊朗伊斯兰议会的一次演讲中称，如果没有内部阻力，我们将无法实现任何目标，如果没有积极的外交，我们的道路将是困难的，因此我们战略的基本前提是让伊朗国家站稳脚跟。

他说，过去几十年来，伊朗的经济压力是前所未有的；16个月前，敌人发起了一项计划，计划向伊朗施加最大的经济压力，以在6个月内摧毁伊朗，但这一计划因伊朗人民的抵抗而失败。

伊朗总统批评欧方在美国退出核协议后，没有履行其义务，接着强调，我们为（4 + 1）国家（英国，法国，中国，俄罗斯和德国）提供了历史性机会； 在这个历史性的机会中，他们可以履行自己的义务，如果他们履行了自己的义务，我们将履行我们在核协议中所有的义务。

鲁哈尼说：很遗憾，在美国推出核协议后欧洲人也没有履行自己的义务。

据伊朗总统办公室报道，鲁哈尼周六晚与法国总统埃马纽埃尔.马克龙电话交谈中，称伊方赞同巴黎保护伊核协议的努力，并指出扎里夫博士访问法国对该地区和世界各地的公众和政治观点非常重要。

伊朗总统指出，伊朗伊斯兰共和国的主要做法是维护伊核协议，并始终朝着这个方向努力。

鲁哈尼强调，双方在包括波斯湾和霍尔木兹海峡在内的所有水道的自由航运和安全承诺的履行是伊朗目前谈判的两个主要目标。

伊朗总统援引美国单方面退出核协议，称其目的是为伊朗与其他国家的互动造成严重问题。

他说：“很不幸的是，在美国这一单方面行动之后，欧洲国家也没有采取行动朝着履行其义务的方向发展。”

他呼吁彻底解除对伊朗的所有制裁是支持未来谈判的基础，并强调：“如果欧洲不履行其承诺，伊朗将实施减少其义务的第三步，当然这与其他可逆步骤是一样的。“