伊朗议会通过总统鲁哈尼提名的两位部长的信任投票

伊朗国家通讯社（IRNA）：8月26日星期一，哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)总统在一封信中向议会提出对陌森·哈吉·米扎义（Mohsen Haji Mirzaei）和阿里·阿斯扎尔·木纳散（Ali Asghar Mounesan）进行信任投票，分别检察他们教育部和文化遗产、旅游和手工艺品部的领导资格。

根据“伊朗伊斯兰共和国宪法”原则第133条，拟定的部长将在议会进行信任投票。

在此之前，伊朗总统向议会通报了建立文化遗产、旅游和手工艺品部的法案，并得到了他们的批准。

在周二议会进行广泛的辩论之后，鲁哈尼的两个部委的候选人获得了伊朗议员的信任投票。

在会议结束时，阿里·阿斯扎尔·木纳散（Ali Asghar Mounesan）以163票赞成、87票反对和5票弃权通过了信任投票。

哈吉·米扎义（Haji Mirzaei）也以200票赞成、48票反对和7名弃权通过了信任投票。

伊朗前教育部长赛义德·穆罕默德·巴特海伊（Seyyed Mohammad Bathaei）去年6月因参加议会选举而辞职。

建立文化遗产、旅游和手工艺品部的计划得到了议会的通过，并在今年早些时候由理事会批准，现在鲁哈尼总统正在加快筹备工作。

预计这一变化将进一步增强和促进旅游业发展，并增加该领域的就业和投资机会。