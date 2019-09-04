伊朗共出口约1,450吨草药

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事塔拉胡穆·贝扎德（Tarahhom Behzad）昨日表示，自伊朗新年（3月21日）以来，我们共出口1,450吨草药了。

贝扎德在与当地官员的会谈中表示，伊朗已经甄别了约2500种草药，迄今已对170种草药进行了投资。

他补充说，大多数草药都以原始形态出口。

早些时候，农业圣战部研究、培训和促进组织负责人斯卡呐达尔·扎恩德（Eskandar Zand）周一表示，伊朗每年出口价值约4亿美元的草药，其中80％是藏红花。

与此同时，霍尔木兹工业，矿产和贸易组织主席也说宣布自今年年初到四月底（伊历）以来，伊朗南部的阿巴斯海关和其他办事处海关出口了价值58.3亿美金的货物。

哈利乐.咖萨米（Khalil ghasemi）表示，这笔出口货物量与去年同期相比增长了百分之八十。

出口的主要商品是矿物油及其蒸馏产品，沥青，矿物蜡，塑料材料和由这些材料制成的成品，铸铁和钢，焊接金属和灰，铜和铜制品。

他宣布称这些商品主要出口到波斯湾沿岸国家，印度，中国和泰国。

霍尔木兹工业，矿产和贸易组织主席表示，今年的出口目标是达到96亿美金。

咖萨米指出了霍尔木兹港的在出口方面的出色能力，并说：鉴于这些能力，我们正在努力增加该省的更多小港口以促进今年的出口。

最近伊朗央行发布的报告也表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。