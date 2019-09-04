伊朗专家谈应对核协议危机的第三步措施：现在球已经踢到欧洲那边了

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，自今年5月8日美国单方面退出伊朗核协议1年以来，伊朗方面为了应对美国全面恢复对伊朗的制裁和欧洲国家在拯救核协议上的无所作为，已经先后采取了两轮减少履行自身在核协议内承诺的措施，突破了核协议所规定的低浓缩铀储量限制300公斤和浓缩铀丰度上限3.67%。根据计划，伊朗可能在9月6日这一天宣布减少履行核协议内承诺的第三步措施，有分析人士认为，这一步措施可能包括将浓缩铀丰度提升到20%的水平。近日，伊朗伊玛目萨德格大学国际关系专家穆罕默德·哈尼就此接受了中央广播电视总台的采访。

采访全文如下：

穆罕默德·哈尼表示，毫无疑问，伊朗将继续减少执行核协议内的承诺，在迈出第三步上伊朗有很多选项，但伊朗不会做出让自己难以回到谈判桌前的举动，“伊朗已经采取了两步措施，第三步措施可能有点更加充满戏剧性，但我不是很确定。我们必须拭目以待伊朗采取的第三步措施是怎样的，伊朗在减少履行核协议内承诺上有很多选择，可以将铀浓缩丰度提升到比现在更高的水平，可以在自己的核设施中使用更加先进的离心机，也可以重启阿拉克重水反应堆。但在我看来，伊朗在迈出第三步上不会采取积重难返的措施，可能是逐步地退出和减少履行核协议内的承诺。”

就在伊朗即将“迈出第三步”之前的本月2日，伊朗副外长、央行副行长和石油部副部长组成的高级磋商团队在法国巴黎与法国谈判团队就如何保护和实现伊朗在核协议中的利益进行了长达10小时的谈判。哈尼认为，此次会谈旨在向外界传达这样的信息，尽管伊朗对欧洲国家在保护核协议上的所作所为感到不满，但仍对用谈判协商解决问题的方式保持开放姿态。他还说，现在欧洲是时候采取实质行动来拯救核协议了，“现在球已经踢到欧洲那边了，欧洲实际上已经表示想要继续保存伊朗核协议，但在伊朗看来，欧洲只想享受核协议给他们带来的好处，而不愿意、也没准备好为保存核协议付出代价。这是伊朗对欧洲失望的原因。伊朗已经多次向欧洲强调，如果欧洲真的想要拯救核协议，那就必须拿出实际行动。欧洲要做的事情最重要的是两件，第一是保证伊朗可以继续出口原油；第二是保证伊朗能将海外收入回流到国内以及保证金融渠道能够方便伊朗获得国际收入。”

广播电视总台报道，近期在法国举行的G7峰会上，拯救伊朗核协议和缓和伊美关系是重要的议题之一。美国总统特朗普在峰会期间与法国总统马克龙举行的联合新闻发布会上表示，如果时机合适，他愿意与伊朗总统鲁哈尼见面，就双方在伊朗核协议上产生的僵局进行对话。马克龙也表示，希望通过本次G7峰会上的讨论，在未来数周能成功地看到美国总统特朗普与伊朗总统鲁哈尼进行会谈。特朗普与马克龙在峰会上的表态，以及伊朗外长扎里夫突然出现在G7峰会现场，让很多分析人士认为，伊美关系可能在未来不久迎来转机。

然而哈尼并不这么认为——在谈到伊朗总统鲁哈尼是否会与美国总统特朗普举行会谈时，哈尼表示，目前看不出二者准备会谈的迹象，“如果美国对伊朗的政策不发生任何改变，很难想象鲁哈尼会跟特朗普会谈。因为如果鲁哈尼没有取得‘看得见摸得着’的成绩就去跟特朗普谈判的话，对他而言是一场赌博，他会丧失公信力。我所说的‘看得见摸得着’的成绩，指的就是美国解除对伊朗的制裁措施。如果美国解除对伊朗的制裁的话，鲁哈尼就可以在国内用这个来说服他的政治对手，他可以说美国对伊朗实施的最大经济压力已经被挫败、美国正在撤退，伊朗可以以更好的姿态来跟美国谈判。这是设想鲁哈尼与特朗普进行谈判的唯一条件，但现在并没有出现这样的迹象。”