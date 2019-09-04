伊朗外长：现在谈论关于核协议的结果还早

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕穆德·扎凡德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）指出，核协议谈判现在还没失效，现在谈论关于核协议的结果还早，并补充说道：很不幸的是，欧洲人未能履行其义务。

扎里夫在接受俄罗斯今日俄罗斯电视频道采访时表示，“欧洲国家没有尽力去支持核协议，他们没有准备好承担风险并参与维护这一重大外交成就，很遗憾的是他们未能履行其承诺。“

伊朗外交部长还提到他的副手萨伊德·阿巴斯·阿拉格奇（Seyed Abbas Araghchi）最近在巴黎与法国高层会面，谈论关于法国在核协议框架内的承诺落实情况。

他表示，“这场谈论的主题不是为了给核协议内容产生新的观点，而是关于履行核协议承诺。“

他补充道，“欧洲人必须知道美国违反国际法的野心在核协议问题上将永远不会停止。”

扎里夫说，“我们不依赖于核协议，在有或没有它的情况下我们都将建立自己的美好未来。我们相信，核协议是一项伟大的成就，它不应该被毁灭。但是，它的毁灭会给外交造成损失而不是给伊朗。我们有很多种选择，自美国退出核协议以来，伊朗实现了经济稳定，通货膨胀减少以及经济增长。“

他最后补充道，“如果欧洲人不能履行他们的一些承诺，我们都将成为失败者也包括美国。“