中国国际旅游展开幕 伊朗积极参展

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国国际旅游产业展览会于周六在广东省广州进出口商品交易会展馆举行，来自包括伊朗的50多个国家的3000多家公司参加了此次展会，预计将有50万观众到场参观。

伊朗的参展由伊朗驻广州总领事馆发起、旅行社“Yadmani Persia Gasht”、马汉航空公司合作执行开展。

广东省拥有约1.1亿人口，每年对外贸易额高达9500亿美元，是中国经济实力最强的省份，也是中国南方的贸易中心。

中国是世界上最重要的游客来源地，2018年有近1.5亿中国人到海外旅游。

中国文化和旅游部预测，随着经济持续增长和年度个人收入将增加，到2022年底中国出境旅游人数将达到1.78亿，花费约1.5万亿元。

自2011年以来，伊朗一直被列入中国人旅游目的地的名单。自2016年起，伊朗就开始实施吸引中国游客的政策。2019年7月初，伊朗宣布对中国游客实行单方面免签政策。同时，伊朗外交部在致各相关机构公函中宣布该免签政策于7月16日生效。

根据该免签政策，中国游客可以在没有签证的情况下在伊朗停留21天。

去年，共有52800名中国游客前往伊朗，预计该数字将在免签政策实行后迅速增加，并在不久的将来达到100万。

目前，马汉航空公司每周有三个航班来往于德黑兰 和广州，为双边合作的加强提供了重要支撑。