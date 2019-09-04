据报道中国将在伊朗投资4000亿美元 中国外交部回应

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2019年9月4日，中国外交部发言人耿爽主持例行记者会。

记者问：有一个关于伊朗的问题。据报道，中国将在伊朗投资2800亿美元发展石油、天然气和石化行业，还将投资1200亿美元升级伊交通和制造业基础设施。你能否证实该报道并提供更多细节？

中国外交部发言人耿爽：我不掌握你所说的情况，也不知道你从哪里得到的消息。我能告诉你的是，中伊关系友好，两国在国际法框架内正常开展各领域友好互利合作。

