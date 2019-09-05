2019年9月6日 上午12:10
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《中国和伊朗的故事》在京首发

《中国和伊朗的故事》在京首发

伊通社（IRNA）德黑兰9月06 电 五洲传播出版社社长分享了五洲传播出版社与伊朗开展出版合作与交流的情况，并郑重承诺：今后，我社将继续加强与伊朗同行合作，为推动中伊两国文学和出版交流、为促进两国民心相通作出应有的贡献

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，9月5日上午，《我们和你们：中国和伊朗的故事》首发式暨“‘一带一路’框架下如何深化中伊全面战略伙伴关系”座谈会在伊朗驻华大使馆举行。

伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德（Mohammad Keshavarz zade）、文化参赞阿巴斯阿里·瓦法伊(Abbasali Vafaei)，中国前驻伊朗大使华黎明、刘振堂、郁红阳，五洲传播出版社社长陈陆军等出席并讲话。

克沙瓦尔兹扎德大使在讲话中对所有参与本书创作的作者、翻译等表示感谢，称这项工作将增进两国人民的了解，使两国更加亲近。他同时对五洲传播出版社出版该书中文、波斯文两个版本表示感谢，并肯定了五洲社多年来为促进中伊民心相通发挥的作用。

陈陆军社长在讲话中表示，希望该书能为增进两国人民对彼此的理解和欣赏，夯实两国友谊的桥梁作出应有的贡献。他还分享了五洲传播出版社与伊朗开展出版合作与交流的情况，并郑重承诺：今后，我社将继续加强与伊朗同行合作，为推动中伊两国文学和出版交流、为促进两国民心相通作出应有的贡献。

与会嘉宾一致认为，2016年中伊两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国在政治、经济、安全、文化等各领域合作不断深化。今后两国更要开展全方位的合作，尤其是通过文化和出版交流、旅游等加强公共外交，夯实两国友好的民间基础。《中国和伊朗的故事》一书的出版，可以说就是民心相通之举，无疑将在促进两国人民的相互了解上发挥有效作用。

2014年启动的“我们和你们”丛书，由中国国务院新闻办公室策划，五洲传播出版社和外交笔会联合编辑出版，讲述中国和相关国家的友谊与合作，以及致力于两国友好的人物故事。该丛书旨在密切中国和有关国家的人文联系，推动新形势下中国周边外交和公共外交的进程，尤其是配合习近平主席提出的“一带一路”倡议的实施。截至目前，该丛书已出版24个分册。

《中国和伊朗的故事》由刘振堂大使担任主编，29位作者来自不同的行业，有前外交官、专家、学者、记者、汉语教师、学生和企业代表等。他们以大视角写小故事，聚焦中伊两国关系和民间友好交往。从他们的文字中我们可以深切感受到，中伊友谊深入人心，两国关系的社会和民意基础十分厚实。

多年来，五洲传播出版社与伊朗开展出版合作与交流已结出累累硕果，积累了丰富的波斯文图书出版和版权合作经验。截至目前，共出版波斯文图书20余种，向伊朗输出波斯文版权60余种。其中，五洲传播出版社与伊朗知名出版机构凤凰出版集团合作的《美食家》和《解密》、与伊朗尼格（Negah）出版社合作的《跑步穿过中关村》等优秀中国文学作品推出波斯文版，都受到了当地读者的广泛关注。

今年4月，五洲传播出版社携150种图书参加了德黑兰国际书展暨中国主宾国活动。书展期间，五洲传播出版社和伊朗合作伙伴一起，分别举办了《解密》波斯文版首发式暨麦家文学沙龙、《跑步穿过中关村》波斯文版首发式暨徐则臣读者见面会两场活动，麦家、徐则臣两位作家还进行了图书签售。

两场活动引起伊朗各界的广泛关注，媒体争相报道，在德黑兰书展上掀起了一股中国文学热潮。同时，五洲传播出版还推出了伊朗20世纪末现代派小说的扛鼎之作、被称为“伊朗版《喧哗与骚动》”的《亡者交响曲》一书的中文版，为中伊经典互译合作又添新曲。该书于2001年获得“苏尔冈普哲学文学出版社基金年度小说奖”，再版34次。该书中文版的出版，引起了伊朗媒体的高度关注。
今后，五洲与伊朗的互译合作还将持续推进，共同将更多优秀的文化成果奉献给两国读者。

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