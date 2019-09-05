《中国和伊朗的故事》在京首发

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，9月5日上午，《我们和你们：中国和伊朗的故事》首发式暨“‘一带一路’框架下如何深化中伊全面战略伙伴关系”座谈会在伊朗驻华大使馆举行。

伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德（Mohammad Keshavarz zade）、文化参赞阿巴斯阿里·瓦法伊(Abbasali Vafaei)，中国前驻伊朗大使华黎明、刘振堂、郁红阳，五洲传播出版社社长陈陆军等出席并讲话。

克沙瓦尔兹扎德大使在讲话中对所有参与本书创作的作者、翻译等表示感谢，称这项工作将增进两国人民的了解，使两国更加亲近。他同时对五洲传播出版社出版该书中文、波斯文两个版本表示感谢，并肯定了五洲社多年来为促进中伊民心相通发挥的作用。

陈陆军社长在讲话中表示，希望该书能为增进两国人民对彼此的理解和欣赏，夯实两国友谊的桥梁作出应有的贡献。他还分享了五洲传播出版社与伊朗开展出版合作与交流的情况，并郑重承诺：今后，我社将继续加强与伊朗同行合作，为推动中伊两国文学和出版交流、为促进两国民心相通作出应有的贡献。

与会嘉宾一致认为，2016年中伊两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国在政治、经济、安全、文化等各领域合作不断深化。今后两国更要开展全方位的合作，尤其是通过文化和出版交流、旅游等加强公共外交，夯实两国友好的民间基础。《中国和伊朗的故事》一书的出版，可以说就是民心相通之举，无疑将在促进两国人民的相互了解上发挥有效作用。

2014年启动的“我们和你们”丛书，由中国国务院新闻办公室策划，五洲传播出版社和外交笔会联合编辑出版，讲述中国和相关国家的友谊与合作，以及致力于两国友好的人物故事。该丛书旨在密切中国和有关国家的人文联系，推动新形势下中国周边外交和公共外交的进程，尤其是配合习近平主席提出的“一带一路”倡议的实施。截至目前，该丛书已出版24个分册。



《中国和伊朗的故事》由刘振堂大使担任主编，29位作者来自不同的行业，有前外交官、专家、学者、记者、汉语教师、学生和企业代表等。他们以大视角写小故事，聚焦中伊两国关系和民间友好交往。从他们的文字中我们可以深切感受到，中伊友谊深入人心，两国关系的社会和民意基础十分厚实。

多年来，五洲传播出版社与伊朗开展出版合作与交流已结出累累硕果，积累了丰富的波斯文图书出版和版权合作经验。截至目前，共出版波斯文图书20余种，向伊朗输出波斯文版权60余种。其中，五洲传播出版社与伊朗知名出版机构凤凰出版集团合作的《美食家》和《解密》、与伊朗尼格（Negah）出版社合作的《跑步穿过中关村》等优秀中国文学作品推出波斯文版，都受到了当地读者的广泛关注。

今年4月，五洲传播出版社携150种图书参加了德黑兰国际书展暨中国主宾国活动。书展期间，五洲传播出版社和伊朗合作伙伴一起，分别举办了《解密》波斯文版首发式暨麦家文学沙龙、《跑步穿过中关村》波斯文版首发式暨徐则臣读者见面会两场活动，麦家、徐则臣两位作家还进行了图书签售。

两场活动引起伊朗各界的广泛关注，媒体争相报道，在德黑兰书展上掀起了一股中国文学热潮。同时，五洲传播出版还推出了伊朗20世纪末现代派小说的扛鼎之作、被称为“伊朗版《喧哗与骚动》”的《亡者交响曲》一书的中文版，为中伊经典互译合作又添新曲。该书于2001年获得“苏尔冈普哲学文学出版社基金年度小说奖”，再版34次。该书中文版的出版，引起了伊朗媒体的高度关注。

今后，五洲与伊朗的互译合作还将持续推进，共同将更多优秀的文化成果奉献给两国读者。