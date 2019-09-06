伊朗外交部发言人就扎里夫致莫盖里尼的信发表声明

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）就伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫，周四在致欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的信中的细节发表声明。

据伊通社收到的伊朗伊斯兰共和国外交部周四晚来电，穆萨维说：“伊朗外交部部长今天致欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的信中表明，由于美国退出核协议并对德黑兰实施制裁造成严重后果，同时三个欧洲国家也没履行其在核协议中义务， 伊朗伊斯兰共和国自今日起将停止其以前所有核研究和发展的承诺。”

穆萨维补充道：“这封信中强调，这项措施严格遵守伊朗在核协议的合法权利，而且完全是根据伊核协议的义务和其第36段的内容；我们要再次强调伊朗目前的立场是过去16个月对核协议的持续违反行为的结果。”

伊朗外交部发言人强调，"伊朗停止核研发承诺的技术和操作细节随后提交给国际原子能机构。”

据外交部发言人指出，在伊朗外交部长向欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表的信结尾处强调了：“伊朗伊斯兰共和国为了表现其诚意，准备继续与伊核协议剩余的各国进行对话和谈判，并在其他各方遵守时履行其核协议的义务的基础上，再次返回和全面执行核协议。“

伊朗外交部长几小时前在印度尼西亚的雅加达机场宣布了给莫格里尼的信。