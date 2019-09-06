2019年青年汉学家研修计划西安班邀28国汉学家 彰显文旅融合

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新社报道，“2019年青年汉学家研修计划(西安)”将于9月6日至26日在陕西举办。

届时，将有来自德国、俄罗斯、泰国等28个国家的35名青年汉学家到陕西开展学习和调研，架起交流互鉴的桥梁，共同推进汉学研究的发展。

陕西省文化和旅游厅对外合作与交流处处长戴卫红说，今年是陕西连续第四年参与青年汉学家研修计划。

四年来，西安班共有来自六大洲57个国家的129名青年汉学家参与研修活动，研修领域涉及历史、政治、经济、哲学等方面，并在实践中逐渐形成了自己的特色，即一方面彰显“一带一路”人文特色，努力诠释“丝路精神”新内涵；另一方面立足中华传统历史文化，关注当代中国的全面发展。

戴卫红说，今年西安班最大的亮点是彰显文旅融合，围绕“文旅融合，文明中国”为主题开展研修活动。汉学家人员组成较往年有所扩充，文化、旅游领域及文旅相关领域学者共同参与。

此外，授课内容更加丰富，邀请了相关领域专家围绕陕西的历史文化、地域特色、民俗风情等话题开展专题讲座。

在实地考察阶段，增加了更多的旅游产品和线路，使来陕的青年汉学家对新时代文化陕西能有更为深刻和难忘的体验。