2019“青年汉学家研修计划”（西安）正式开班 伊朗代表发言

伊朗国家通讯社（IRNA）：据陕西传媒网报道，9月7日上午，由中国文化和旅游部主办，中外文化交流中心总协调，陕西省文化和旅游厅、陕西师范大学承办的2019“青年汉学家研修计划”（西安）开班仪式在西安举行。中外文化交流中心李蕊副主任，文化和旅游部国际交流与合作局政策研究处处长梁川，陕西省文化和旅游厅厅长任宗哲，陕西师范大学副校长李磊，以及来自26个国家的33名海外青年汉学家和各研修单位代表、授课专家出席开班仪式。仪式由陕西师范大学国际汉学院院长张华教授主持。

据悉，“青年汉学家研修计划”系国家文化和旅游部针对海外青年汉学家的国际学术文化交流重点项目，旨在搭建支持海外青年汉学家开展中国研究的全球性平台，为各国汉学领域的青年人才创造与中国本土优秀学术、文化、教育、旅游机构以及社会团体、企业和学者开展交流、合作的机会，为其学术研究提供便利和实质性帮助，通过他们推动各国学术机构与相应的中国研究机构和智库建立长期稳定的联系，实现双方交流互鉴，共同推进汉学研究的发展。

中外文化交流中心副主任李蕊介绍了“青年汉学家研修计划”自2014年实施以来，先后在北京、上海、陕西、河南、重庆、广东、浙江等地共举办了18个研修班，培养了来自世界103个国家的551名青年汉学家。2019“青年汉学家研修计划”在上海、西安、杭州各设立一期研修班。西安作为一个拥有极为丰富的历史文化遗产和充满发展潜力的文明古都，选择西安就是希望各位汉学家能够亲身感受这里深厚的历史文化底蕴和作为丝路起点的独特魅力，能将研修所获与个人学术研究结合起来，继续发挥学者们在世界舞台上不可替代的桥梁和纽带作用，同时关注中国发展、传播中国文化，为中外友好合作和交流互鉴发挥积极作用。

陕西省文化和旅游厅厅长任宗哲表示，作为古丝绸之路起点的西安，从中国的内陆腹地城市，一跃成为中国对外开放的前沿。相信本次西安班的研修和经历，是各位青年汉学家与西安结缘的开始，必将对大家中国学方面的研究和深入了解“一带一路”大有裨益。

陕西师范大学副校长李磊表示，学校领导非常重视此次研修活动，成立专门的工作组确保研修计划顺利圆满进行。学校也将以此为契机，提升在对外文化交流和汉语文化传播领域的知名度和美誉度，进一步搭建与国内外优秀汉学家交流的优势平台，建立海外智库，促进学校同海外开展更高层次的中外学术文化交流活动。

2019“青年汉学家研修计划（西安）”作为第六届丝绸之路国际艺术节重要专题活动之一，共吸引了来自四大洲26个国家的33名青年汉学人才参与，他们将围绕“一带一路”民心相通、中国西部开发的历史与现状、生态文明与可持续发展，以及“一带一路”背景下民间文化的繁荣发展等主题展开研修活动。期间，王双怀、张建成、朱鸿、甘晖、张辉等著名学者专家将进行为期3天的专题讲座，之后还将在陕西师范大学文学院、哲学与政府管理学院、历史文化学院及地理科学与旅游学院等对口研究机构和专家学者开展为期一周的专题研讨和交流。

今年是陕西连续第四年参与青年汉学家研修计划。较以往不同，今年的西安班充分体现了文旅融合。第一，今年的研修主题为“文旅融合，文明中国”；第二，今年青年汉学家的组成较往年以文化领域学者为主而扩充为文化领域、旅游领域及文旅相关联领域学者共同参与；第三，专家授课科目更为丰富。邀请了相关领域的专家围绕陕西的历史文化、地域特色、民俗风情、旅游发展、“一带一路”人文交流等话题开展专题讲座。来自世界各地的青年汉学家们还将赴陕西延安、榆林和内蒙古鄂尔多斯进行为期4天的调研考察，深入感受丝路文明，见证丝路沿线的巨大变化。

开班仪式上，来自日本、伊朗、埃及、泰国、保加利亚的5位青年汉学家结合自身与中国、中国文化结缘的经历和感悟，分别以“我的中国故事”为题发言。