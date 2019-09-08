伊朗原子能组织发言人：国际原子能机构视察员对伊朗的探访不会受限制

伊朗国家通讯社（IRNA）：白赫路兹.卡玛拉万迪（Behrouz Kamalvandi）在描述减少伊朗核协议承诺的第三步时说，“我们目前不打算在核活动的透明度采取限制的措施，而且国际原子能机构核查人员进入伊朗核网站设施和活动的机会。”

他说：“我们自昨日开始向20台IR6代离心机注入铀气， 这本应该是在核协议签署后的第十一年来完成的，但由于其他各方未能履行其义务，我们昨天就开始了。另外，未来我们将计划向30系列IR6代离心机注入铀气。”

卡玛拉万迪补充道：“这项计划是昨天开始执行的今天上报的，这一步将增加伊朗的浓缩铀储量。”

卡玛拉万迪强调，“欧洲人应该知道，现在没有太多时间”来挽救伊核协议。

原子能机构临时总干事Cornel Fruta对伊朗的访问是基于以前的计划

据伊通社报道，伊朗原子能组织发言人还表示，下周日国际原子能机构临时总干事Cornel Fruta先生对德黑兰的访问将基于之前的计划。

卡玛拉万迪说：“这次旅行很久以前就已经计划好了，如果Yukiya Amano先生还活着，他就会去德黑兰。”

根据卡玛拉万迪的说法，Cornel Fruta将于周日早上抵达伊朗与伊朗原子能机构负责人阿里.埃克拜尔 .撒拉赫（Ali Akbar Salehi）和外交部长穆罕穆德.贾瓦德.扎里夫（Mohammad Javad Zarif）会面，今日下午离开德黑兰。

卡马拉万迪表示，我们多次强调了实施减少伊朗核协议承诺的第三步不会限制国际原子能机构对伊朗核设施的检查。