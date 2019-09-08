伊朗最大的广场,百年来弥留下的波斯风情,现成网红旅行地

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了去伊朗旅游的经历。全文如下：

伊朗的旅行中，每一天都会让我觉得期待和惊喜。不论是德黑兰的珍宝博物馆，还是设拉子的粉红清真寺，抑或是亚兹德的拜火教庙。当然最让我觉得神奇的地方就是伊斯法罕的中心伊玛目广场。

这是一座拥有着光辉历史的广场，始建于1602年，曾经这里还是阿巴斯大帝当年检阅军队和观看马球比赛的场地。除此它还有众多的称号，比如他曾经是仅次于天安门广场的世界第二大广场，即便现在有大连的星海广场在前，伊玛目广场也能排在前三。

和天安门广场肃穆不同，伊朗伊斯法罕的伊玛目广场看起来显得更接地气和亲民，主要由草地，绿植，喷水池以及四周众多萨法维王朝时期留下的珍贵建筑组成。热爱生活的伊朗人经常会在广场旁围坐在一起闲聊，喝茶乃至野餐。爱动的人，则喜欢叫上一辆马车绕广场转一圈。从清晨到夜晚，伊玛目广场都在向旅行者诉说着这里曾经的历史和如今当地人的生活。

伊玛目广场内藏着浓浓的信仰，广场四周分别设有两座清真寺，分别是伊玛目清真寺和谢克洛弗拉清真寺。一座庞大，一座精致。南边的就是规模庞大的伊玛目清真寺，是阿巴斯大帝曾经花了20多年修建而成，这座清真寺不像其他寺院色彩浓艳，而是大量运用了比例匀称的蓝色图案。尤其是入口高约30米的穹顶更具特色，由书法、花朵及几何图形的方式设计出复杂的蜂窝状。

伊玛目清真寺有两道门，一面是广场，一面是朝向麦加。主殿设有巨大的穹顶，两旁青绿色的宣礼塔高高耸立，看起来格外的有视觉感。

在广场的东面设有一座谢克洛弗拉清真寺，这是一座小而精美的清真寺，它不像伊玛目清真寺那样华丽和雄伟。谢克洛弗拉既没有庭院，也没有宣礼塔，因为曾经它仅仅是后宫中的女眷使用，因为不需要。

广场的西面是阿里卡普宫，这里即为阿巴斯的寝宫，也是通往皇宫的门户。穿过大门爬上楼梯，穿过木制天花板的柱廊，在柱廊里面拥有一个独特天花板的顶层音乐厅，在柱廊外可以一览广场的全景，一股浓浓的皇家气息。

从西面走到北面就到了伊玛目广场最迷人的地方，这里就是伊朗最古老的大巴扎，作为旅行者完全可以花半天时间流离在巴扎内，去欣赏地道的手工地毯，去品尝风味的伊朗小食，去体验与众不同的骆驼骨金属镶嵌工艺。在迷宫般的巴扎内你一定可以寻找到这些小惊喜带来的乐趣。

穿过老巴扎，你还可以遇到另一座极具特色的清真寺--聚礼清真寺。800年以来信仰一直在这里生息，围绕在净身池周围的分别是四座风格迥异的建筑，分别见证了塞尔柱时期、蒙古时期再到萨法维时期的风格，同样是一座适合旅行者打卡的地方

可以说这就是一座看点丰富的伊朗广场，往往也是众多旅行者来到伊斯法罕最值得打卡的目的地之一，相信他一定会带给你惊喜。