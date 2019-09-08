应李作成上将邀请 伊朗武装力量总参谋长即将访华

伊朗国家通讯社（IRNA）：应中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军（Mohammad Bagheri）将于11日率高级军事代表团访华。

据伊朗国防媒体联络中心报道，访问期间，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军将与中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成上将会见会谈，就两国两军关系、国际地区形势等共同关心的问题交换意见。

据悉，两国通过此次访问将进一步密切两军高层交往，推动两军关系深入发展。