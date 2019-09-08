伊朗原子能机构主席：“核协议不是单向的道路”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗原子能机构主席表示，“伊朗伊斯兰共和国已经决定核协议问题不是一条单向道路，而应该是一条双向道路。毫无疑问，德黑兰会在适当的时间做适当的决定，正如在核协议第三个步骤中所做的那样。“

伊朗原子能机构主席阿里.埃克拜尔 .撒拉赫（Ali akbar Salehi）周日在跟国际原子能机构代理总干事科内尔·费鲁塔的会晤中表示，“欧盟被作为真空填料来填补美国的缺失，但遗憾的是未能按照其承诺付出行动。”

费鲁塔（Feruta）：“国际原子能机构（IAEA）不受任何压力影响”

国际原子能机构代理总干事科内尔·费鲁塔也对伊朗原子能机构负责人表示，“国际原子能机构将继续采取独立，公正和专业的方式，这将使原子能机构具有可信度。”

他强调，原子能机构渴望继续与伊朗合作，我们愿意继续以专业和公正的方式。 在我们的职责中，我们不受任何压力影响。”

昨日，白赫路兹.卡玛拉万迪（Behrouz Kamalvandi）在描述减少伊朗核协议承诺的第三步时说，“我们目前不打算在核活动的透明度采取限制的措施，而且国际原子能机构核查人员进入伊朗核网站设施和活动的机会。”

他说：“我们自昨日开始向20台IR6代离心机注入铀气， 这本应该是在核协议签署后的第十一年来完成的，但由于其他各方未能履行其义务，我们昨天就开始了。另外，未来我们将计划向30系列IR6代离心机注入铀气。”

卡玛拉万迪补充道：“这项计划是昨天开始执行的今天上报的，这一步将增加伊朗的浓缩铀储量。”

卡玛拉万迪强调，“欧洲人应该知道，现在没有太多时间”来挽救伊核协议。