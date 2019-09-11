伊朗武装力量总参谋长访华 欲强化两国军事防务合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里(Mohammad Bagheri)将军在这次访问中，计划与中国国防和军事官员讨论区域和国际事态发展，以及双边关系与合作。

伊朗和中国在各个领域一直合理合作，甚至美国对伊朗伊斯兰共和国的单方面残酷制裁都未能阻碍双边军事防务合作的扩大; 现如今伊朗与中国最重要的双边合作发展之一——2006年双方在德黑兰签署了一份国防和军事备忘录。

伊中联合军事委员会的成立已成为巴盖里将军访华的议程。伊朗和中国官员认为，双边合作将巩固地区的和平与安全。

伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长在当前的地区和世界范围内对北京的访问向国际社会发出了明确的信息，强调两国在相互信任和国家利益理解的基础上建立了深厚而全面的关系，始终强调在不同领域上的相互支持。

与中国战略官员会谈，参观工业和科学中心以及中国国防大学科学和军事精英讲座是巴盖里将军此次行程计划的一部分。

据伊通社报道，与此同时伊朗伊斯兰共和国，俄罗斯联邦和中华人民共和国在印度洋北部的联合演习将在不久的将来举行。

预计巴盖里将军此行，将标志着两国军事和战略关系的里程碑，同时也开阔了双边关系在各种防务和安全领域的前景。

伊朗武装力量总参谋长作为政治交往的战略家，在伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国的外交政策中占有特殊地位，并相信中华人民共和国在各种区域和国际舞台上扮演着重要角色。