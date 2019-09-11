伊斯法罕：不但被誉为“世界的一半”，更是伊朗精神世界的半边天

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——周末去哪儿玩儿，分享了去伊朗旅游的经历。全文如下：

拥有广泛的历史，文化和建筑遗产的伊斯法罕虽然不是伊朗的首都但被公认为是伊朗最有趣的城市 ，不但被誉为“世界的一半”，更是伊朗精神世界的半边天。

此外，伊斯法罕还是两个联合国教科文组织世界遗产的所在地——纳克什-埃贾汉广场(Naqsh-e Jahan Square)和masje -e Jame清真寺，前者自17世纪以来一直是这座城市的中心，后者曾是伊斯法罕的中心。

除了广场和排列在广场两旁的令人难以置信的建筑，你不能错过参观那些经受了时间考验的宫殿，比如Chehel Sotoun和Hasht Behesht，也不能错过扎扬德河上有趣的桥，当地人在那里社交。

别忘了参观公园和花园，尤其是不容错过的花园。这里的整体氛围与游客在雅兹德的感受不同。在伊斯法罕，你会体验到所谓的进步传统，这体现在他们的生活方式和街头生活中。

伊斯法罕第1天

Naqsh-e Jahan广场，Qeysariyeh覆盖集市，Abbasi清真寺，Sheikh Lotfollah清真寺，Aali Qapu宫殿，Chehel Sotoun宫殿，Hasht Behesht宫殿，历史桥梁Sio-Se Pol和Khajou。

伊斯法罕第2天

伊斯法罕的星期五清真寺，Vank大教堂，亚美尼亚，Monar Jonban（摇晃尖塔），琐罗亚斯德教火寺，古代Shahrestan桥。

在伊斯法罕可以参观的景点

Naqsh-e Jahan Square

这座广场建于1598年至1629年之间，当时的统治者沙·阿巴斯一世将伊斯法罕定为波斯的首都，并将这座广场建成新的城市中心。

广场至今仍是伊斯法罕的中心，所有的道路都通向这里，每个人都想去看看。它是联合国教科文组织的世界遗产，包括几座巨大的建筑：伊玛目清真寺、谢赫·洛特·阿拉清真寺、阿里·卡布宫、齐萨里耶门，还有一座虽不算是建筑但值得一提的大巴扎。

伊玛目清真寺

这座清真寺是沙阿·阿巴斯一世在纳克什-埃贾汉广场修建的，与此同时，国王于1596年将首都迁至伊斯法罕，修建了查哈巴格大道和广场。这座清真寺也将取代masje -e Jame清真寺成为该市的主要寺庙。建设始于1612年，结束于1629年，成为最大的建筑在富有的王国阿巴斯。

最好的例子之一波斯的豪华建筑，它是由Shaykh设计必经我Bahāī和100米长42米高的尖塔。1979年革命之前，它被称为masjed -emam。

Pol-e Shahrestan桥

伊斯法罕Zayandeh河上的桥梁是游客最喜欢看到的景点之一，Pol-e Shahrestan是最古老的。其11个拱门中的大多数和其结构的一部分建于11世纪，但支柱与之前存在的桥梁相同。一些有趣的特征是二级渠道，旨在减轻河流造成的侵蚀和柱子周围的保护，以避免电流带来的物体碰撞它们。这座桥连接Shahrestan地区和南岸，有着明显的Sassanid和罗马风格。

Si-o-Seh Pol Bridge

它不是伊斯法罕最古老的桥梁，但它是最壮观的。施工始于1599年，并于1602年结束，在总理阿拉维尔迪汗恩迪拉戴泽的监督下，沙阿巴斯委托该桥梁。这座桥有两层，长298米，宽14米，有33个拱门，因此得名Si-o-She（波斯语中有三十三个）。

除了它的功能性目的，这座桥也是当地人的社交聚会场所，他们来这里聊天，约会和观看日落。

Vank大教堂

这座亚美尼亚大教堂也被称为圣救世主大教堂或圣姐妹教堂。建造始于1606年，当时第一批逃离奥斯曼帝国战争（1603-1618）的亚美尼亚难民要求沙阿阿巴斯一世保护并在伊斯法罕建立自己。

在1655年和1664年，它在大主教大卫的指导下进行了翻新和改造。它融合了萨法维风格，这是17世纪的潮流，具有伊斯兰风格，在大教堂的圆顶中非常明显，使其像一座清真寺。

室内装饰有壁画，包括世界创造中心穹顶必看的描绘和伊甸园的人类驱逐。这里有一个图书馆，藏有大约700册手稿。该博物馆创建于1878年，并于1905年向公众开放。

阿萨什加寺的琐罗亚斯德教

Atashgah的火神庙可追溯到Sassanid时期（224-651），位于伊斯法罕以西约8公里处，位于建造Marbin堡垒的山顶上。

墙壁由烤砖制成，在现场，您仍然可以看到城堡的遗迹，这里有大约20座建筑物。几个结构被确定为容纳圣火的地方，而其他结构则用于实际目的，例如货物的存放。还有一座20米高的塔楼Burj-i Gurban的废墟，用于监视该地区，并配备了一个柴堆，可以在发生袭击时点燃警报。

卡普宫

Qapu Palace的建设开始时没有确定的日期，但可能大约在1595年左右。它既是Shah Abbas I的官邸，也是他欢迎来看望他的重要公众人物的地方。它就在Sheikh Lotfollah清真寺对面，位于着名的Maydan-i Imam广场的西侧。宫殿有六层，高38米，有18个薄柱支撑的独特露台。

宝座的房间曾经在二楼，但现在是空的。在Qajar时期，许多装饰宫殿房间的壁画和马赛克被摧毁，并在1979年革命后进一步受损，但游客仍然可以看到其中一些。顶楼设有带灰泥天花板的必看音乐厅。