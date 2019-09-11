2019年9月11日 下午3:38
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伊朗武装力量参谋长：与中国的防务合作正在沿着政治和经济关系发展

伊朗武装力量参谋长：与中国的防务合作正在沿着政治和经济关系发展

伊通社（IRNA) 北京9月11日电 伊朗武装力量参谋长巴盖里将军提到伊朗和中国武装部队的长期防务和军事合作时强调，这些伙伴关系也促进了两国经济和政治关系的发展。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长穆罕穆德.巴盖里（Mohammad Bagheri）将军应中国的正式邀请，于周三早上抵达北京。

他在北京告诉记者，自2016年以来，伊中两国关系就已升级为战略关系，并交流和制定了两国合作发展的综合方案。

他称中华人民共和国在亚洲和世界上都是一个非常重要的国家，并表示伊朗在各方面与中国合作都非常重要。

在回答有关他访华原因的问题时，伊朗武装力量参谋长表示，现今非常有必要特别是在技术战略和军事方面与中国朋友交换意见。

巴盖里将军说，他将与中国有关官员们关于东亚，西南亚以及世界未来的改革发展交换意见。

参观上海海军基地

他预计自己将访问上海武装部队的中国海军基地和装备; 强调说，鉴于中国在南海区受到了来自美国的一些威胁，所以与中方将谈论他们在南海的计划。

两国各领的联合委员会

伊朗武装力量总参谋长提到有关伊朗和中国技术、工业和军事联合委员会的活动，并表示在他访华期间两国将举行联合军事委员会。

巴盖里表示，我们在伊中军事联合委员会将讨论伊朗和中国的国防工业问题，以及如培训，军事演习和军事计划等的两国军事方面的一些共同的问题。

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