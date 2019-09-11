伊朗武装力量参谋长：与中国的防务合作正在沿着政治和经济关系发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长穆罕穆德.巴盖里（Mohammad Bagheri）将军应中国的正式邀请，于周三早上抵达北京。

他在北京告诉记者，自2016年以来，伊中两国关系就已升级为战略关系，并交流和制定了两国合作发展的综合方案。

他称中华人民共和国在亚洲和世界上都是一个非常重要的国家，并表示伊朗在各方面与中国合作都非常重要。

在回答有关他访华原因的问题时，伊朗武装力量参谋长表示，现今非常有必要特别是在技术战略和军事方面与中国朋友交换意见。

巴盖里将军说，他将与中国有关官员们关于东亚，西南亚以及世界未来的改革发展交换意见。

参观上海海军基地

他预计自己将访问上海武装部队的中国海军基地和装备; 强调说，鉴于中国在南海区受到了来自美国的一些威胁，所以与中方将谈论他们在南海的计划。

两国各领的联合委员会

伊朗武装力量总参谋长提到有关伊朗和中国技术、工业和军事联合委员会的活动，并表示在他访华期间两国将举行联合军事委员会。

巴盖里表示，我们在伊中军事联合委员会将讨论伊朗和中国的国防工业问题，以及如培训，军事演习和军事计划等的两国军事方面的一些共同的问题。