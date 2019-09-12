许其亮会见伊朗武装力量总参谋长

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国国防部网报道，中央军委副主席许其亮11日在京会见伊朗武装力量总参谋长巴盖里。

9月11日，中央军委副主席许其亮在八一大楼会见来访的伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长巴盖里。李晓伟摄

许其亮说，中伊友好源远流长、基础深厚，两国是同甘苦共患难的好朋友好伙伴。在两国领导人共同引领下，中伊全面战略伙伴关系稳步发展。中方始终从战略高度看待中伊关系，愿同伊方加强沟通协调，深化各领域合作，共同维护两国根本利益和地区和平稳定，携手构建人类命运共同体。中国军队重视发展与伊朗军队的友好合作，愿与伊方共同努力，进一步加强高层互访，拓展深化军兵种交流、训练教育等领域合作，推动两军关系不断向前发展。

巴盖里对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。

他说，伊方对发展伊中全面战略伙伴关系高度重视，致力于推动两国两军合作不断提高到新的层次和水平。伊中都是爱好和平的国家，伊方愿与中方共同努力，进一步加强两国两军各领域交流合作，共同维护地区和平繁荣、造福两国人民。

据伊通社（IRNA）报道，应军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军（Mohammad Bagheri）于11日晨抵达北京访问。

访问期间，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军将与中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成上将会见会谈，就两国两军关系、国际地区形势等共同关心的问题交换意见。

据悉，两国通过此次访问将进一步密切两军高层交往，推动两军关系深入发展。