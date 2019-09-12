丝绸之路电视国际合作共同体理事会成立

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，9月10日，2019丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛在北京举行。

论坛上，中宣部常务副部长王晓晖宣布，丝绸之路电视国际合作共同体理事会正式成立。

理事会由来自23个国家和地区的29家主流媒体和制作机构组成，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄任理事长。

阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜拉希姆·苏莱曼、亚洲太平洋广播联盟秘书长贾瓦德·孟塔基任副理事长，中央广播电视总台副台长阎晓明任副理事长兼秘书长。

理事会理事有：

1.亚洲-太平洋广播联盟

2.阿拉伯广播电视联盟

3.阿尔及利亚国家电视台

4.阿根廷因特格拉产业集团

5.澳大利亚野熊娱乐公司

6.中国国际电视总公司

7.北京爱奇艺科技有限公司

8.腾讯视频

9.阿里大文娱优酷

10.柬埔寨数字天空多媒体集团

11.德国电视联盟集团

12.韩国CJ集团

13.马来西亚好享广播电视电影集团

14.蒙古电视2台

15.黑山国家广播电视台

16.新西兰自然历史有限公司

17.葡萄牙波尔图电视台

18.俄罗斯SPB电视公司

19.萨尔瓦多TVX电视台

20.英国德孚传媒有限公司

21.英国信息电视公司

22.美国探索股份有限公司

23.美国Rakuten VIKI

24.西班牙MediaPro

25.泰国正大集团

26.奥地利PreTV制作公司

27.缅甸Skynet

28.塞尔维亚国家电视台

29.科大讯飞股份有限公司

理事会是支持共同体发展的协商、审议与监督机构，负责沟通协调、督促落实共同体重大工作事项、决策共同体发展等重大问题。

理事会下设新闻合作、融合传播、节目合作、产业合作四个专业委员会。

当天，理事会会议发布了理事会章程和联合宣言。宣言强调，理事会将深化对话协商，推动共同体协同创新、机遇分享、共赢发展，为打造合作共赢的利益共同体和紧密相连的命运共同体提供不竭动力。

2019丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛的与会媒体与影视机构有

1.亚洲-太平洋广播联盟（ABU）

2.阿拉伯国家广播联盟（ASBU）

3.阿根廷因特格拉集团

4.阿根廷阿根廷因特格拉文化产业公司(ICI)

5.德国电视联盟集团（TV ALLIANCE）

6.探索公司（Discovery）

7.塞尔维亚国家电视台（RTS）

8.黑山国家电视台

9.俄罗斯SPB电视公司（SPB TV）

10.新西兰自然历史频道（NHNZ）

11.英国德孚传媒有限公司（Dove Media）

12.葡萄牙波尔图电视台（Porto Canal）

13.美国Rakuten VIKI （Rakuten VIKI）

14.马来西亚好享广播电视电影集团（EnjoyTV）

15.澳大利亚野熊娱乐Wild Bear

16.缅甸Skynet

17.蒙古TV2电视台（TV2）

18.柬埔寨数字天空多媒体集团（Digital sky）

19.萨尔瓦多TVX电视台

20.意大利RaiCom公司

21.哈萨克斯坦 Channel7

22.日本世界高清频道（World Hi-Vision Channel）

23.法国国际电视五台

24.奥地利PreTV

25.澳大利亚（Gulliver Media Austrilia Pty Ltd）

26.澳大利亚广播公司（ABC）

27.南非纳斯帕斯集团(Naspers)

28.印度CMPL

29.意大利托斯卡纳影视协会

30.马来西亚HappyCampers影视制作公司

31.美国犹他州天鹅公主股份有限公司（The Swan Princess）

32.尼泊尔Arniko Society