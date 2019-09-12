李作成、吴杰明分别会见伊朗武装力量参谋长

伊朗国家通讯社（IRNA）：正在中国北京访问的伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长穆罕穆德.巴盖里（Mohammad Bagheri）将军分别会见中央军委联合参谋部参谋长李作成以及中国人民解放军国防大学政委吴杰明。

巴盖里将军说，伊中建交以来，双方在政治、经济、文化等领域进行了卓有成效的合作。两军友好合作关系也进一步加强。伊朗伊斯兰共和国武装力量重视发展与中国军方的关系，愿与中方共同努力，把伊中两军友谊与合作提高到一个新水平。

伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长表示，伊中两国军事关系持续健康稳定发展。伊朗伊斯兰共和国全体武装力量愿与中国军队共同努力，坚决落实好两国领导人达成的重要共识，继续加强两军高层交往，推进两军专业工作、人员培训等交流合作，维护两国共同利益。

中央军委联合参谋部参谋长李作成说，中伊两军要不断增进政治互信，推动中伊全面战略合作伙伴关系迈上新的高度。

李作成强调，中伊两军关系是两国关系的重要支柱，中方愿与伊方一道，拓展务实合作的广度和深度，推动两军关系不断向前发展。

伊朗武装力量参谋长今日到中国国防大学访问。中国人民解放军国防大学政委吴杰明接待了巴盖里将军一行。

吴杰明对巴盖里的到来表示欢迎。伊朗武装力量参谋长表示，中国国防大学是一所历史悠久的享誉全球的军事学府，与伊朗高等军事学院有着非常良好的合作关系，希望中国国防大学防务学院派员到伊朗高等军事学院深化交流访问。

应军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军于11日晨抵达北京访问。

据悉，两国通过此次访问将进一步密切两军高层交往，推动两军关系深入发展。