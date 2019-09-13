伊朗武装部队总参谋长高度评价伊中军事合作 将有更大发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长穆罕穆德.巴盖里（Mohammad Bagheri）将军周四在北京向记者介绍了他前往北京的计划，并表示：“昨日与中国军方官员进行了两次详细的工作会议，并商讨了很多有益的问题。”

巴盖里强调，这次访华增进了伊中两国武装力量的相互了解，推动了双方的交流与合作，对伊中两军乃至两国关系的发展都具有重要意义。

他说，会议讨论的主题之一是如何组织成立“伊中技术和工业联合委员会”，该委员会应由国防部来完成。巴盖里说：“双方达成一致意见确定该委员会将于近期两国官员在北京举行会议，将讨论关于不同领域的研究，合作和一些联合工作等各个方面的各种问题。”

他还提到了关于两国联合军事委员会涉及到的另一个讨论主题，并表示不久的将来两国将派代表在德黑兰开展会议，商讨关于两国军事方面的教育问题，教师和学生的进一步交流和互换，以及在阿曼海伊—中—俄海军三方的联合演习等问题。

他还补充说，这次访问我们还与中国朋友谈论伊朗军队在海战中捍卫国在波斯湾和阿曼海海域的宝贵经验，以及由伊朗专家向中国学生讲述关于伊朗反对叙利亚和伊拉克恐怖分子的立场和经验。

巴盖里将军指出，中方也将为我们的学生讲述其宝贵的经验。他说：“两国的武装部队就各种问题进行了大量讨论和交流，并将继续详细讨论这些细节问题。“

应军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军于11日晨抵达北京访问。

据悉，两国通过此次访问将进一步密切两军高层交往，推动两军关系深入发展。