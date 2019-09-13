中国媒体：制裁伊朗惹麻烦，美元石油出现危机

伊朗国家通讯社（IRNA）：据长安街新闻报道，制裁伊朗的恶果终于显现了，这一回，美国引以为傲的美元石油霸权出现了大麻烦——本来应该提前出口变现的美国原油，价格却一路下跌，导致出口下降，库存增加，以至于出现了美国页岩油商们“拆东墙补西墙，借新债还旧债”的局面。如果这种情况继续恶化下去，那么会页岩油供应过剩的问题将会越来越严重，最终让美国页岩油商们遭受巨大的经济损失。

路透社数据显示，如果美国油价从现在的56.85美元/桶暴跌到55美元以下，那么美国页岩油气商就会不可避免的走向没落，变得非常脆弱。目前美国拥有904个钻井平台，但这比一年前下降了14%，而今年情况更为严重，仅1月到8月份，已经有26家能源公司申请破产了，欠债总额高达109.6亿美元。在加上自2014年原油价格暴跌以来的情况，美国共纪录了377起破产案。



这意味着什么？意味着美国页岩油基本上赚不到什么利润，却还要维持高成本运营，再这么下去，美国刚刚坐稳的石油输出国的地位就将不保，甚至整个石油行业都会崩溃。所以美国页岩油商很头疼，他们一边打了鸡血一样疯狂生产石油，另一边却在亏本做生意。

考虑到美国制裁伊朗，以及满世界压榨别国，维持美国利益的种种拙劣表现，如果美国不能及时调整政策，回归到“与人为善”的轨道上来，未来美国石油恐怕一滴都卖不出去，这还要比伊朗原油更糟糕。

这不是危言耸听，因为决定美国原油生死的不是美国能源商而是全球客户。虽然美国是一流强国，但美元石油的动摇，却是美国走下路的开始。诸如中国，俄罗斯，德国，法国，印度，土耳其，伊朗，印尼等9国已经开始去美元化了，他们在不同程度的减持美元而改用其他货币，而且这种情况还会不断增加，甚至连欧洲也打算绕开美元重启一种特别结算机制，这些都会让美国能源经济付出沉重代价。

而去美元化的背后，则是白宫和美联储一系列不按套路出牌的骚操作，才让美元国际地位和使用量不断下降，这才是全球去美元化的真正“凶手”。照此情况下去，可以毫不客气的说，未来世界第一大国的宝座，将与美国无缘了。

如今的形势让美国颇为尴尬：在伊朗问题上，美国不敢动用武力，因为太烧钱，一场灭国大战足以让美国霸权动摇，而22万亿的美债也让美国财政喘不过气来。

但即便这样，美国总统仍然向日韩索要天价保护费，威胁印度要加征关税，甚至还撕毁《中导条约》，成立太空军，逼迫俄罗斯一起玩军备竞赛。一方面非常霸道，保持对世界各国的压榨，另外一方面却非常心虚，不敢随意使用武力。

人们有理由相信，擅长偷盗，欺骗的美国，躺在功劳簿上赚钱的日子已经过去了，世界终究还是会回到百花齐放，百家争鸣的时代。