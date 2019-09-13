中国驻伊朗大使来到德黑兰红龙体育中心 探班“红龙”

伊朗国家通讯社：据中国驻伊朗大使馆报道，这些小朋友们可不止会几句中文这么简单，他们身上可有着实打实的“中国功夫”。接下来，他们表演了各自的绝活，有蛇拳、醉拳，舞刀、舞剑。那一声声“呵、哈”，可谓是气势满满。

全场最引人注目的是一老一少。一位六岁的小朋友蹒跚上场，仿佛还有点怯场。一开始表演起来可不得了，一串精彩的六连翻让在座观众赞叹不已。

一位老者也表演了自己的“中国功夫”，更讲出一段与中国功夫的“渊源”。他30年前曾因登山不慎坠崖，此后身体一直不好，多次被医生下达病危通知书。然而他开始练太极，身体居然奇迹般地康复。现在他还在坚持学习中国武术，刚才的精彩表演正是他最近的“进步”。

国际红龙武术组织负责人贾法里介绍说，“红龙”已经成为名副其实的“国际龙”，在俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆等十二个国家有分支机构，总部设在伊朗。红龙组织也与中国众多体育、文化机构有着密切联系。

常华赞扬国际红龙武术组织在伊朗弘扬中华武术，表示中伊友好就是这样通过一个又一个对中国、对中国文化感兴趣的人汇聚起来的，希望伊朗更多的年轻人热爱中华武术和中国文化，为发展中伊传统友谊多做贡献。

贾法里表示，现在越来越多的伊朗年轻人对武术感兴趣，很多人到中国去习武，红龙组织愿为促进伊中人文交流、加深民间友好贡献力量。

常华代表中国使馆向红龙组织捐赠了舞狮道具，两组青年用新道具表演了南派舞狮，博得现场一阵阵喝彩。

中国驻伊朗大使还向教练和小运动员们赠送了新中国成立70周年纪念品，令他们兴奋不已。临别时，小运动员们依依不舍，抢着和大使合影留念。