大同北魏窑藏：北魏深受波斯文化影响的证明 （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近一位中国学者在其百家号网页——王锋说故事，提供了一些证明能表示中国北魏王朝深受波斯文化的影响。全文如下：

1970年8月，大同市城南的一处厂区正在扩建改造，施工时竟然无意打开了一座窖藏，从窖藏中清理出不少石雕、柱础，还有一些金属饰件。从这些文物的形制和纹饰来看，有着明显的北魏风格，可以断定发现的这处窖藏是北魏时期的遗址。遗址中还出土几件造型别致的器物，器物的造型和纹饰令专家深感疑惑。

其中的一件鎏金錾花银碗，敞口，圆腹，碗的口沿下方和腹部上方，各有一圈连珠纹，两周连珠纹之间由堆成的曲线纹錾刻而成，碗腹部的四个圆环内各有一个人物头像，他们高鼻子，大眼睛，厚嘴唇，一头卷发遮盖着额头和脖子，头戴小圆帽，脖子上还戴着项链。

这个造型奇特的器物被称为八曲银洗，它像是一只椭圆形的长盘，口部呈八曲状，就像八个花瓣一样，银洗底部中央浮雕而成的两只怪兽在水中嬉戏。

这几只高足杯大小不一，造型也各具特点，杯身上錾刻的纹饰，更是细腻精湛。一个高足杯杯腹壁装饰有葡萄蔓藤，蔓藤环绕成五个圆环，在圆环内各浮雕有一名童子，正攀援着葡萄藤采摘葡萄，蔓藤间还点缀着几只鸟禽，生动有趣。

还有稍小一点的高足杯，杯子的颈部是鹿的浮雕图案，八只鹿两两相对，或相背而卧，杯腹壁高浮雕有一个手持器物的女性形象和一个男性头像，栩栩如生。这只高足杯杯口呈喇叭形，水波纹环绕的杯身上，镶嵌有宝石，在华丽的杯身上，也可以看到雕刻有一个站立的人物形象。

专家对器物独特的形制和纹饰，进行仔细对比研究，一点一点地揭开这些器物的身世之谜，证实这些器物的确来自西部，然而却并不是西域，而是来自一个更加遥远的国度西亚的波斯，也就是现在的伊朗。

在俄罗斯博物馆也收藏了一只银碗，这个银碗和大同出土的银碗非常相似，它们都具有萨珊王朝的特征。萨珊王朝是公元3世纪在古代伊朗建立的一个王朝。萨珊王朝在历史上的文明程度很高，和古罗马文明、古希腊文明，还有两河流域的文明不相上下。在当时它吸收了周边地区的一些文明，并把这些文明都归到自己麾下。

比如高足杯上的葡萄纹饰，古希腊神话当中对酒神的崇拜，就是用葡萄纹饰来表现。传到萨珊王朝，就把它运用到银器的制作当中。另外它还发明了自己的一些东西，后来对中原地区的影响很大，比如连珠纹，比如团花，也叫窠臼，就是一个圆的，里面有各种树，灯等。或者种大花、一个圆的，周边用连珠形式来表现，这种纹饰是萨珊王朝很著名的一种创造。

中国的一些青铜器上有时候也有这种连珠纹的形式，还有一些漆器、陶器以及工艺品的纹饰上都有。这就表明，在丝绸之路开辟以后，中国和西方，特别是中亚、西亚地区的经济文化的交流非常密切。这些东西为研究当时中外文化交流，提供了十分重要的实物资料。