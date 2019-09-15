美国恢复对伊制裁使救助在伊难民越来越难

伊朗国家通讯社（IRNA）：联合国难民署驻伊朗代表伊沃·弗雷吉森日前在接受中央广播电视总台记者采访时表示，美国恢复对伊朗制裁正在让救助在伊难民的工作难度加大、成本上升。

弗雷吉森表示，伊朗已经有40年接收难民的历史，伊朗政府和伊朗民众为救助在伊朗的难民群体提供了大部分帮助，联合国难民署伊朗办公室的工作是，配合伊朗政府的救助项目，向难民群体提供医疗、教育、再就业等各方面的救助服务。谈起当前伊朗难民的构成，弗雷吉森表示：“我们伊朗办公室继续致力于在伊朗为约100万难民群体提供专业的救助和保护，这100万难民中大部分来自阿富汗，约有3万人来自伊拉克。值得一提的是，这些难民97%生活在伊朗的城镇、农村以及一些像德黑兰这样的大城市。只有3%的人居住在特别建造的定居点，这些定居点以前是难民营，现在是已经建设好了的生活区。他们自己租房子或者共享居住空间，已经融入了在伊朗的生活。”

据联合国难民署提供的官方资料，截止2015年，有超过95.1万阿富汗难民获得了伊朗政府签发的难民身份卡，有了这张卡，这些阿富汗难民可以在伊朗境内进行有限的流动，享受基本的公共服务以及获得临时工作许可证。弗雷吉森表示，相比起针对难民群体设立单独的服务体系的做法，伊朗的做法是让难民群体参与到伊朗当前已有的社会服务体系中去，为他们在教育、医疗和创业培训上提供救助，伊朗的这种做法需要很多资金支持，希望这种做法能够持续下去。“首先，必须承认伊朗政府在将难民群体纳入其各项国民服务上已经迈出了很大的步子，这是很重要的。比如，在教育上，伊朗最高领袖哈梅内伊在2015年曾经下令所有的小孩（包括难民的孩子），不管身份如何，都必须能够接受教育。

其次，伊朗在对外难民群体医疗问题上展现出了越来越多的包容性，阿富汗难民在伊朗可以享受他们全国的医疗保险，当然让难民享受医保是要花钱的，尤其是在当前这种经济背景下相关医疗花费会更昂贵。第三，在一些能产生收入项目上，我们与伊朗政府支持一些单个难民或者一部分难民创立自己的小事业，比如帮助他们成立缝纫作坊，这个作坊最后不仅为其他的难民提供了就业机会，也为难民群体提供了很大的支撑。”

由于伊朗政府自身财力有限，联合国难民署需要分担难民群体在医疗、教育上的部分开支。比如，在2017年和2018年期间，联合国难民署在伊朗全国范围内参与修建了19所学校，并在2019年出全资为9.2万名最需要救助的难民购买了医疗保险。不过，想要满足救助难民的资金需求，目前还遇到不少麻烦。据介绍，联合国难民署伊朗办公室在2019年的救助资金需求为大概9890万美金，但目前只筹到了1467万美金。

自去年5月以来，美国全面恢复了对伊朗的制裁措施，并在今年5月起不再允许伊朗的主要石油进口方购买伊朗的原油。这给伊朗造成了严重的经济困境，而这又进一步影响到了伊朗救助难民的能力。今年5月，伊朗副外长阿拉克奇表示，当美国制裁使得伊朗自身的财政资源变得紧张以及伊朗的原油出口锐减为零时，伊朗不得不采取特别措施，有可能要求伊朗境内的阿富汗难民离开。弗雷吉森对此表示，美国恢复制裁对伊朗造成的经济困境，将使得救助难民的工作变得更加困难，成本更高。

“作为联合国的机构，我们并没有受到美国制裁大的影响，我们关心的是难民群体的需求会因此受到怎样的影响，我们关心的是我们满足他们需求的能力。我们现在正在搞明白当前伊朗（因为美国制裁）而面临的经济困境对难民社区意味着什么，但我们确实在难民接待中心感受到越来越多的难民正在遇到这样的问题和担忧，比如他们不能支付账单，由于生活成本上升或者丢掉工作，或者即便有工作但因为物价上涨工资不涨的原因，他们会遇到各种各样的问题，而理解这些问题不需要经济学家的专业知识，就一目了然。我们对此也越来越担忧。”

弗雷吉森表示，相比起在伊难民的来源国，在伊难民群体可以享受更好的安全和稳定条件，但解决在伊难民问题的根本之策在于，在他们自己的国家创造更加稳定的社会条件，这样的话，更多的人愿意重返家园。