古代波斯为何强烈向往中国？除了千年渊源外，唐朝做出贡献最多

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国一位学者在其百家号网页——泥腿看客，写了一篇文章提出“古代波斯为何强烈向往中国？”这一问题；他研究之后说，波斯人对华的这种强烈感觉除了千年渊源关系之外，还与唐朝做出的一些贡献也有关系。全文如下：

古代波斯为何与唐朝关系如此密切？除了唐朝包容外，还有一个因素

古代我国历代王朝对周边小藩属国影响力很大，特别是借助“古丝绸之路”，使中国与外界交流的广度和深度不断加大。在我国历史上各个王朝有一个现象，凡是认真经营西域诸国，并把眼光向西延伸，必定是一个强大的王朝，比如汉朝、唐朝及清朝。

在我国与外部政权交流时，有一个王朝与我国关系很深，此王朝比日本、朝鲜对中国向往还要强烈。此王朝就与我国相隔万里古代波斯。

友好关系久远

古代波斯与我国交往史，从史料记载看，在汉武帝时交往就很密切了。公元前119年，汉武帝时期，汉武帝派张骞出使西域时，张骞手下的副使，曾出使安息，也就现在的伊朗，这是汉朝与安息国正式建立关系的一个开端。

后来汉武帝又派使者去安息出使，安息国给汉朝的规格很高，派一名大将率两万骑兵到边界迎接汉使。这次访问，安息也一并派使者随汉朝使者到长安，并给汉武帝带来鸵鸟蛋和幻术师。

到了汉章帝时期，安息国王又派使者到洛阳朝贡，给汉朝送来了狮子、独角兽等礼品。东汉的汉和帝时期，公元97年，汉朝猛人班超开始经营西域，班超曾派副使甘英到安息访问，此次出访也是历史大事件，并载入了史册。

魏文帝时，安息王朝换成了萨珊王朝，并建立了强大的波斯帝国，该王朝继续与中原王朝交往，但因战乱原因，并未向和平时期那样频繁了。但到了北魏时期，萨珊王朝又一度频繁与北魏及后来的西魏交往。《魏书》记载，波斯王11次遣使来访，也送了很多珍奇礼品。

北魏灭亡后，中国又逢乱世，波斯与中原交往少了，但没有彻底中断。到唐朝时，波斯与唐朝交流又进一步频繁起来。唐朝与萨珊王朝商业交流也很活跃。现在我国中原及西部地区发现的萨珊王朝银币，就能证明那时商业交流的之深。

但好景不长，唐朝时阿拉伯半岛上的大食也强大起来，并于634年攻占了波斯。651年，萨珊王朝最后一个国王嗣俟战败亡国，他的儿子卑路斯继续率残余想复国，并向唐朝求救。

唐朝只派使者王名远带少量人给予卑路斯以道义支持，并建立波斯都护府，但不久卑路斯因力量太弱，战败后，于672年又，带着儿子泥涅斯到长安居住。唐朝再次给予最好礼遇，并安置好卑路斯父子。677年，卑路斯在长安过世，两年后泥涅斯想回波斯，唐朝就派裴行俭率人护送。

泥涅斯到达碎叶镇，由于在大食国实力太强，泥涅斯并没有打过，就又回到唐朝居住。这次泥涅斯并未再回到老家，一直终老于长安。在波斯与中原交往中，不仅像泥涅斯这样的王子，也有平民百姓，比如唐朝末年的诗人李珣就是波斯人后裔，他们兄妹三人都擅长写诗，李珣写的一首《南乡子》此句有一句“春酒香熟鲈鱼美，谁同醉?”。可见其中文造诣水平很高。李珣的妹妹李舜弦也是一名女诗人，诗作也挺厉害，后来嫁入后宫。

深度友好原因

无论从安息国还是后来萨珊王朝，都距离中国很远，中间隔着很多西域小国，不仅路途远，而且路难行。一路上也有很多小国有过阻挠，为什么古代波斯如此向往中国，坚定与中国古代王朝交往呢？

一是文化的向心力。

无论汉朝还是唐朝，特别是唐朝时期，我国在经济和文化上，都是世界第一，这一点没人否认。唐朝文化在我国历史上也占有一定历史地位。而古代波斯虽然重商，与我国交往后，波斯人更多还是向往中原的文化。比如汉朝时期的龟兹国王，就曾到长安学习中原王朝吃、穿、住、行等礼仪，深深被中原文化所吸引。

二是强大的实力

当时唐朝强大之时，周边还没有一个王朝与唐朝抗衡，即使后来崛起的阿拉伯帝国，也只是一种野蛮的象征。从卑路斯王子带儿子逃亡到唐朝来看，在他们眼里也只有唐朝足够强大，有实力拯救他们。只可惜唐朝错过了拯救的机会，其势力也没到到达波斯。

三是王朝包容性

从历史发展来看，王朝包容性越强，民族融合也越强，王朝实力也强。唐朝是一个开放性王朝，能够宽容的吸收各个民族人进入中原生活，无论宗教、文化，唐朝都接纳他们。后来安禄山发起的“安史之乱”，也证明了唐朝的这种包容性。而且波斯袄教也得以在中原王朝扎根，因此，这是波斯愿意与古代中国交往的一个重要原因。

此后淡化原因

对于此后阿拉伯帝国占领后的波斯，与古代中国交往有所淡化，这里面原因很多。因为波斯最终被伊斯兰化，而我国又是一个以佛教为主的国家，在古代两种文明与宗教冲突多一些，融合很难