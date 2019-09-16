中国已准备好和伊朗出版社合作出版儿童读物

伊朗国家通讯社（IRNA）：陈楠日前在接受《伊通社》记者采访时表示, 菠萝出版社近年来在各种儿童读物相关的文化节和展览会上十分活跃。

他说：‘非常幸运的是，在伊朗，儿童读物出版领域有着丰富的作品资源，而且这也是一个非常受欢迎和先进的领域，拥有良好的发展前景和基础。’

陈楠表示：“我们正在向伊朗学习青少年儿童领域的出版经验，在过去的五年中，我们自己也在这方面做了许多的努力，我们出版的少儿读物在中国也越来越受欢迎。”

他透露，中国的出版商们对于新丝绸之路及沿线力量，对加强中伊两国合作都十分重视，丝绸之路不仅仅只是一个经济合作圈，更是一个文化艺术合作的平台，两国应该充分利用这一平台。

他强调：中国的公司可以通过利用出版社这一平台来拓宽道路，仔细研究伊朗的书籍和文化作品与中国的关系，同时，寻找那些理想的小说和故事集来介绍给中国社会。

本次参与活动的都是各个文化领域的出版集团，旨在促进中国和伊朗出版商之间文化合作的不断开展，希望两国作品中共通的东方文化能够成为两国加强文化交流的重要手段，发挥更大的作用。

他除了谈及自己的出版社在德黑兰儿童读物图书展中展出的图书，还谈及了在北京国际书展中与伊朗的出版社之间的几次交流，说道，这种类型的互动为两国出版物之间的相互了解和协作，提供了比以往任何时候都好的平台。

陈还宣布了菠萝出版社的一项计划便是将中伊两国一些作家的作品进行互译，在这过程中组织和参与各种相关的国际书展便是加强这一合作的重要力量。