环球时报：美国没有权力随意给伊朗“定罪”

伊朗国家通讯社（IRNA）：《环球时报》社评文章里还说，美国去年退出伊朗核协议，导致了美伊对立的严重升级。同时在去年，美国将驻以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，等于是完全放弃了自己作为巴以冲突调解者的角色。华盛顿越来越成为中东地区放大甚至制造冲突的负能量。全文如下：

沙特石油设施星期六遭到无人机袭击，沙特据称有一半产油能力陷入停顿。也门胡塞武装很快宣布对这起袭击负责，但美国国务卿蓬佩奥公开指责伊朗，称德黑兰“是近来对沙特发动的近百起袭击的幕后黑手”，伊朗则断然否认美方的指控，认为美方是在为对伊朗采取行动制造借口。

必须指出，蓬佩奥在把攻击沙特石油设施的罪名扣到伊朗头上时，并没有拿出证据。超级大国的国务卿如此简单地给一个国家定罪，这显然不是需要秩序的这个世界应当鼓励的。

伊朗一直与也门胡塞武装保持良好关系。但是作为宣布对沙特袭击负责的胡塞武装的盟友，与就是发动袭击的元凶，毕竟不是一回事。

美国一直支持以色列，以色列对阿拉伯人干的一切，阿拉伯人应该都记在美国头上吗？道理是一样的。

中东局势的下一个悬念是美国会否对伊朗动手，伊朗反过来对美方“阴谋论”的指控倒是比华盛顿对伊朗“幕后黑手”的指控在逻辑上更显成立。世界原油价格这两天大幅飙升，更多不是因为沙特的原油生产短期受到影响，而是人们担心美国会借机对伊朗实施“军事报复”，导致中东局势大规模失控。

中东地区的隔阂与仇恨太多了，这里依然是当今世界最严重的火药桶。遗憾的是，当下的美国政府是历届美国政府中对缓和中东地区矛盾最不感兴趣的，反之，目前华盛顿对挑动以色列与阿拉伯人矛盾和中东地区不同教派之间的矛盾都很积极。

美国去年退出伊朗核协议，导致了美伊对立的严重升级。同时在去年，美国将驻以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，等于是完全放弃了自己作为巴以冲突调解者的角色。华盛顿越来越成为中东地区放大甚至制造冲突的负能量。

中东局势只有点火的，没有灭火的，一旦出一个事件，即使它是孤立的，也会刺激各种联想。中东局势如果按照阴谋论的思路尽情想下去，各方都按照最坏的情况加以应对，那将非常可怕。

博尔顿在的时候，美国差一点就攻打了伊朗。特朗普在最后一刻叫停了空袭。外界注意到，这一次特朗普对沙特石油设施被袭的表态比蓬佩奥的要温和，他没有直接点伊朗的名字，只说美国“知道是谁干的”，表示要“证实”。

博尔顿虽然走了，但特朗普总统依然被鹰派人士包围着，那些人攥着美国的军事力量，总觉着手很痒。打一次伊朗，搞出一场“像点样”的战争，是那些人冲着21世纪逞能的最简单的方式之一。

那些人忘了小布什政府连着在大中东地区打两场战争最后什么也没有打出来的教训。小布什时期的美国处在国力的全盛时期，他们发动战争举的是“反恐”旗帜，几乎受到美国社会一边倒的支持，远没有今天的那么多“杂音”，但随着时间的推移，小布什政府受到越来越多“失败”的评价。

特朗普总统的初衷是要做一位“重振美国经济”的总统，他之前被普遍认为对战争不感兴趣。但是美国有一股力量要推动使用美国的军事实力，希望那股力量能够受到约束，而不是由他们来决定美国对这个世界的态度。

（环球时报社评文章）