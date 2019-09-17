伊朗否认美国对沙特石油设施遇袭的说法 / 中国“：在没调查的情况下断定谁负责任，不负责任

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，中国外交部发言人华春莹16日就美国官员称伊朗应对沙特石油设施遭遇袭击负责答记者问。

华春莹说，我们注意到有关报道。在没有调查得出确凿结论的情况下就断定谁应负责任，这可能不太负责任。

她表示，中方的立场是，我们反对任何扩大和激化冲突的做法，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

中国外交部发言人说，希望各方保持克制，共同维护好中东地区的和平稳定。

美国国务卿蓬佩奥14日通过自己的推特账号发文，指控伊朗策动了对沙特境内石油设施的袭击。

沙特内政部14日发表声明说，当天凌晨，有数架无人机袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）的两处石油设施并引发火灾。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼15日表示，无人机袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量的50%。

也门胡塞武装一名发言人14日通过其控制的马西拉电视台说，胡塞武装当天出动10架无人机袭击阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施。

伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕穆德·扎凡德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）15日在他推特账号发文，否认美国国务卿蓬佩奥关于伊朗参与袭击沙特阿拉伯石油设施的说法，并称美国正在谋求与伊朗进行“极限、直接”的对抗。

扎里夫当天在他的个人推特账号上发文说：“在极限施压失败后，美国国务卿正在转向极限、直接（与伊朗对抗）。”

扎里夫说，美国及其“代理人”在也门遭到打击，他们总幻想武器装备的优势最终能带来军事胜利。扎里夫表示，指责伊朗并不能终结这场“灾难”。