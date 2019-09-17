普京：俄伊就扩大两国金融支付清算系统达成协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：弗拉基米尔·普京在与伊朗和土耳其总统举行的联合新闻发布会上补充道：“今天我与哈桑鲁哈尼和雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了积极的双边会谈；我们与伊朗总统讨论了两国在能源，经济和贸易领域的合作。

他补充道：“我们已同意与鲁哈尼总统扩大两国金融支付清算系统，”他继续说。 “我们也同意保护核协议，我们相信这项国际协议将保持其可行性。”

俄罗斯总统说：“尽管在实施核协议方面存在各种困难，但没有其他合理的方式来取代这一协议。”

普京表示，俄罗斯决心协助这一进程，将与伊朗进行谈判，并将在这个问题上向美国采取措施。”

他继续与埃尔多安进行会谈并表示，俄土关系迅速扩大，去年两国贸易额超过25亿美元。

最近中国媒体的报道表示，虽然美国是一流强国，但美元石油的动摇，却是美国走下路的开始。诸如中国，俄罗斯，德国，法国，印度，土耳其，伊朗，印尼等9国已经开始去美元化了，他们在不同程度的减持美元而改用其他货币，而且这种情况还会不断增加，甚至连欧洲也打算绕开美元重启一种特别结算机制，这些都会让美国能源经济付出沉重代价。

而去美元化的背后，则是白宫和美联储一系列不按套路出牌的骚操作，才让美元国际地位和使用量不断下降，这才是全球去美元化的真正“凶手”。照此情况下去，可以毫不客气的说，未来世界第一大国的宝座，将与美国无缘了。