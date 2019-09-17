伊朗准备向印度尼西亚出口医疗设备

伊朗国家通讯社（IRNA）：苏拉纳·萨塔里（Surena Sattari）会见印度尼西亚卫生部部长尼拉弗里德穆尔克时说，“伊朗可以低成本，高质量地将其制药和医疗技术转让给印度尼西亚，以此来增加两国之间的合作。”

在会上，印度尼西亚卫生部长提到伊朗在各个科学领域的良好进展，他说：“我们对伊朗的访问是为了促进近年来两国达成的协议的进展。

他补充说，印尼准备在卫生领域采用伊朗先进的纳米技术。

在会议上，印度尼西亚和伊朗公司签署了一项协议，将人体疫苗技术的生产从印度尼西亚转移到伊朗，印度尼西亚卫生部与纳米技术特别开发人员签署了一份从伊朗到印度尼西亚的纳米技术产品出口和技术转让备忘录。

最近伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事塔拉胡穆·贝扎德（Tarahhom Behzad）表示，自伊朗新年（3月21日）以来，我们共出口1,450吨草药了。

他还说，伊朗已经甄别了约2500种草药，迄今已对170种草药进行了投资。

他补充说，大多数草药都以原始形态出口。

早些时候，农业圣战部研究、培训和促进组织负责人斯卡呐达尔·扎恩德（Eskandar Zand）周一表示，伊朗每年出口价值约4亿美元的草药，其中80％是藏红花。